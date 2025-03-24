Турист побывал в Грузии и ответил, почему грузинки не хотят замуж за русских

Российский путешественник побеседовал со знакомым айтишником, который переехал в Грузию и пожаловался, что не может завязать отношения с местными девушками. Его историей он поделился в личном блоге «Самый главный путешественник» на платформе «Дзен».

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Знакомый россиянина решил выяснить у старшего поколения, почему девушки в этой стране отказываются с ним встречаться. По словам его собеседников, некоторые грузинки не хотят выходить замуж за русских мужчин из-за стереотипа, что они будут тратить много денег на алкоголь и развлечения, в то время как кавказец «все понесет в семью».

«По мнению грузинок, русские мужчины не умеют красиво ухаживать, произвести впечатление, пустить пыль в глаза, как это делают грузины», — такой фразой описал жительниц Грузии россиянин.

Кроме того, грузины признались, что в их стране семьи достаточно патриархальные, и девушек учат с детства слушаться мужчин и подчиняться им. Иногда им могут даже запретить поступать в высшие учебные заведения, а попытка выйти замуж за русского будет чересчур смелой.

Блогер также отметил, что в Грузию приезжает множество туристов со всего мира, особенно азиатов.

«И если уж грузинские отцы дозволяют дочерям выйти замуж за иностранца, то это скорее будет представитель более удаленной от России страны», — пояснил он.

Ранее российская туристка побывала в Грузии и описала поездку фразой «местным очень не нравится русский язык». По ее словам, если на нем заговорить, грузины «начинают хамить и косо смотреть».