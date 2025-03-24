Сколько стоит тур на поезде в КНДР и что покажут туристам

С 8 мая 2025 года в Приморье запускается новый туристический маршрут – прямой поезд, который свяжет Владивосток с городом Расон в Корейской Народно-Демократической Республике. Это событие станет значимым не только для туристов, но и для укрепления культурных и исторических связей между Россией и Северной Кореей. Что ждет туристов, рассказывает «ФедералПресс».

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Как выглядит поезд

Поезд, в котором будут предоставлены все условия для комфортного путешествия, отправится в первый рейс 8 мая в 22 часа и прибудет в Расон 9 мая в 8:30 утра по корейскому времени.

Состав представляет из себя три вагона, рассчитанных на 100 человек. В вагонах предусмотрены все удобства: система кондиционирования, музыкальное сопровождение, подстаканники, комфортное постельное белье, а также сейфы и туалеты.

Программа тура в КНДР

Тур рассчитан на пять дней. Как рассказала представитель туроператора Инна Мухина, поездка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы однозначно посетим памятники и монументы, а также могилы советских воинов. Для корейцев 9 мая – не праздник, но они искренне поддерживают нас и радуются нашему событию», – отметила Инна Мухина.

Также в рамках экскурсионной программы будет посещение ряда знаковых объектов, таких как Домик Дружбы России и Кореи, Пагду Лисунсену, а также экскурсии в Чончжин и Кюнсон, знаменитые своими теплицами и горячими источниками.

По словам директора компании, поезд будет не только удобным средством передвижения, но и уникальной возможностью увидеть красоты Кореи, особенно весной, когда расцветает сакура.

Кроме того, планируется несколько таких поездов, и если спрос будет высоким, возможно, частота рейсов увеличится. Уже запланированы поездки на июль, август и октябрь.

Стоимость тура и дополнительные условия

Цена тура составляет 25 000 рублей, плюс 2 500 юаней – примерно 60 тысяч рублей на человека. В эту сумму входят комфортабельный поезд с уютными СВ-вагонами, экскурсии по программе, сопровождение русскоговорящего гида, медицинская страховка, проживание в отеле (двухместное размещение), а также визирование и трехразовое питание.

Однако есть дополнительные расходы, которые не включены в стоимость тура. Одноместное размещение обойдется в 100 юаней за ночь, также предусмотрены расходы на личные нужды, сувениры, алкоголь и чаевые (от 10 до 30 долларов с человека).

Какие нужны документы для поездки

Заграничный паспорт с действием не менее 3 месяцев на момент окончания тура;

2 цветные фотографии 3х4;

заполненная анкета для карты въезда и выезда.

Для детей до двух лет поездка бесплатная, а для детей от 3 до 13 лет предусмотрена скидка 30 % от юаневой части стоимости тура.

Также участники СВО могут получить скидку в размере 10 % от юаневой части.