Туристам в Стамбуле стало опасно выходить на улицы

Туристам из России в Стамбуле порекомендовали вечером не выходить из отеля из-за запланированных протестов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что ночью могут возникнуть серьёзные столкновения митингующих с полицией.

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Сегодня в Стамбуле прошел суд над ранее задержанным экс-мэром Экремом Имамоглу. Его арестовали и доставили в тюрьму. Он отстранён от исполнения обязанностей. Бывший градоначальник назвал произошедшее «внесудебной казнью». Чуть позже в его соцсетях появились посты с призывом выходить на протесты в его поддержку.

Туроператор «Библио-Глобус» 19 марта провел workshop, посвященный китайскому курортному острову Хайнань.

В город стягивают дополнительные силы в ожидании более масштабных демонстраций. В городе по-прежнему закрыта станция метро «Таксим», много полиции в центре Стамбула возле одноименной площади, на улице Истикляль. Также перекрыты некоторые дороги и закрыт крупнейший рынок «Гранд-базар».

Ранее TourDom.ru писал, что в первые дни туристы опасались ехать в Стамбул, но протесты никак не влияли на жизнь туристической части города. А вот в субботу гостям Стамбула рекомендовали воздержаться от посещения ряда достопримечательностей.