Как туристы в Кении могут позавтракать вместе с жирафом

Есть места, которые запоминаются на всю жизнь, и Giraffe Manor в Кении — одно из них. Этот бутик-отель не только поражает архитектурой и зелёными садами, но и дарит уникальное общение с жирафами Ротшильда. Эти редкие животные свободно гуляют по территории и по утрам заглядывают в окна, чтобы позавтракать вместе с гостями. Подробнее об отеле, в котором можно позавтракать с жирафами, можно узнать на сайте Туристас.

Здание было построено в 1932 году как частная резиденция, а в 1974-м стало домом для жирафов — Джок и Бетти Лесли-Мелвилл основали приют, чтобы спасти исчезающий вид. Позже они открыли отель, объединив комфорт и заботу о природе.

Каждое утро с 6 до 9 жирафы подходят к столовой, и гости могут угостить их специальными гранулами. Самые смелые кормят их с рук или даже получают «поцелуй» — когда животное берёт лакомство прямо губами. Днём жирафы гуляют по саду, а вечером возвращаются к террасе на чай.

Посетители называют это место волшебным — жирафы здесь живут свободно и сами выбирают, когда пообщаться. А часть средств от бронирований идёт на их защиту и размножение, превращая отдых в добрую миссию.