Как повлияли пожары в Южной Кореи на турпоток в страну

Российские туристы не отменяют поездки в Южную Корею в связи с лесными пожарами на юго-востоке страны, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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«Правительство Южной Кореи объявило о введении режима национального бедствия из-за стремительно распространяющихся пожаров на юго-востоке страны. Сейчас в стране высокий сезон, так как зацвела сакура. По данным российских туроператоров, основные туристические направления не затронуты пожарами, поэтому туристы не отменяют поездки», – говорится в сообщении.

Как уточнила руководитель департамента продаж и разработки продукта компании ITM group Юлия Соколова, которую цитирует пресс-служба, возгорания коснулись лишь лесных массивов, а основные города на экскурсионных маршрутах расположены в удалении от этих мест.

«Туристы никак не ощутят на себе лесные пожары. В Сеуле, а это основная точка посещения до наступления жарких летних месяцев, нет ни пожаров, ни их последствий. В Пусане, который хоть и расположен на юго-восточном побережье страны, но на значительном удалении от очагов возгорания, все спокойно, задымления не ощущаются. Как раз в Пусане сейчас находится группа наших туристов, все экскурсии проходят по программе без изменений», – подчеркнула Соколова.

По ее словам, интерес россиян к поездкам в Южную Корею растет – спрос на туры в весенние месяцы вырос на 18% относительного прошлогодних показателей.

В РСТ добавили, что отказов от туров не зафиксировали и в компании «Интурист».

«Туристы так мечтали попасть в Южную Корею на цветение вишни, некоторые не один год планировали поездку, поэтому никто отменять не будет. Сейчас там как раз пик сезона, все места в группах забиты, есть лист ожидания. Мы даже предлагали поменять программы в связи с возникшими обстоятельствами, но никто из туристов не захотел. Продолжаются и традиционные для этого периода корпоративные MICE-заезды, отмен по этим группам также нет», – приводит пресс-служба слова директора по связям с общественностью туроператора Дарьи Домостроевой.

Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой информагентство Yonhap, в результате пожаров в юго-восточном регионе страны по меньшей мере четыре человека погибли, шесть получили ранения и около 1,5 тыс. были эвакуированы.