В Мексике туриста хотели принести в жертву

В Мексике от гнева жителей из-за осквернения храма туриста спасло лишь вмешательство властей – мужчине успели разбить голову, в то время как наиболее горячие парни предлагали принести его в жертву древнему богу народности майя. Любопытный гость из ФРГ поленился узнать про традиции и особенности культуры местной общины, прежде чем забраться на священную пирамиду, – католические обряды и языческие культы у мексиканцев нередко переплетаются.

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Все произошло во время празднования весеннего равноденствия возле посвященного божеству Кукулькан храмового сооружения в древнем городе Чичен-Ице на полуострове Юкатан. В то время как тысячи собравшихся ждали появления чуда – символизирующее бога движение тени на ступенях пирамиды, один из туристов внезапно забрался на ее вершину. Видеокадры зафиксировали, как мужчина на четвереньках карабкался по крутому склону, а люди внизу кричали «идиот» и «тупой». Следом за скрывшимся в камере для жертвоприношения человеком устремились двое охранников. Когда все трое спустились, разъяренная толпа требовала расправы над осквернителем – в ход пошли палки и кулаки.

Сотрудники Национальной гвардии, следившие за порядком во время церемонии, лишь развели руками на свой недогляд. По их словам, иностранец был в хорошей спортивной форме и смог проскочить мимо охраны. 38-летний немец, имя которого не разглашается, был передан полиции. По законодательству страны ему может грозить штраф за нарушение статей по охране исторических и археологических памятников, который составляет 50–100 тыс. песо (200–400 тыс. руб.).

Ранее TourDom.ru писал, что в Индонезии туристы устроили потасовку во время ритуала очищения в бассейне храма Тирта Эмпул, что неподалеку от города Убуд на Бали. Руководству храмового комплекса удалось тогда успокоить верующих – балийцы продолжили совершение религиозного обряда, не обращая внимания на иностранцев.