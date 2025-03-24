Безопасно ли сейчас ехать в Турцию на отдых

В Турции продолжаются протесты, которые начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Официально градоначальника арестовали за коррупцию, однако эксперты напоминают, что он – возможный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Чем закончатся волнения в Турции и безопасно ли россиянам ехать на отдых в эту страну, читайте в материале «ФедералПресс».

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Политическая нестабильность

Задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта 2025 года послужило катализатором для возобновления массовых протестов на всей территории Турции. Главу столицы обвиняют в коррупции и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, а в материалах расследования Имамоглу фигурирует как «глава организованной преступной группировки». Его отстранили от должности и аннулировали диплом о высшем образовании. Вместе с градоначальником были задержаны около 100 человек, в том числе политики, журналисты и бизнесмены. Аналитики отмечают, что Имамоглу – потенциальный соперник действующего президента Реджепа Эрдогана на президентских выборах.

Массовые протесты начались в Стамбуле на площади Таксим, вокруг Стамбульского университета и отдела полиции, где содержался Имамоглу. 21 марта демонстрации вспыхнули в Анкаре, а к 23 марта охватили почти всю страну, несмотря на запреты. В поддержку арестованного мэра Стамбула выступили некоторые действующие политики Турции.

Обвал лиры

Массовые протесты в Турции оказали влияние и на экономику страны. 19 марта курс лиры рухнул до абсолютного минимума в истории – до 41,1 за доллар США. Упали и акции турецких компаний, Базовый индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) снизился на 6,9 процента, что привело к остановке торгов. По словам экспертов Bloomberg, волатильность турецкого рынка акций обусловлена тем, что на фондовом рынке страны доминируют частные инвесторы (им принадлежит 62,5 % всех акций), которые реагируют на тревожные новости.

Реджеп Эрдоган на фоне протестов и обвала национальной валюты запретил короткие продажи акций. Ранее эти правила касались только ценных бумаг 50 крупнейших турецких компаний.

Привлекательность для туристов

Политическая нестабильность в Турции может повлиять на ее туристическую привлекательность. Обвал национальной валюты делает страну более доступной для иностранных туристов, так как их валюта становится сильнее по отношению к турецкой. Однако, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, это может привести к снижению качества услуг и инфраструктуры.

Продолжение массовых протестов, по словам аналитиков, способно привести к ухудшению криминогенной обстановки и снижению безопасности. В этих условиях туристы могут предпочесть страны с более стабильным политическим климатом, что негативно скажется на туристическом потоке в Турцию и ее экономике в целом. Однако, возможно, россиян и не испугает отдых в таких условиях.

Мнение экспертов

Эрдоган подавляет противников

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что протесты в Турции могут иметь разные последствия.

«Сложно сказать однозначно, чем закончатся протесты в Турции. Мы видим, что Эрдоган успешно подавляет любые попытки восстания, используя различные методы, включая контроль над социальными сетями», – отмечает эксперт.

По его мнению, важно понимать, кто стоит за этими протестами и какие цели они преследуют.

«Есть версии, что Эрдоган сам спровоцировал протесты, чтобы устранить потенциальных противников. В то же время существует риск, что в результате этих событий к власти могут прийти прозападные политики, что негативно скажется на российско-турецких отношениях», – добавляет Безпалько.

Ориентируйтесь на туроператоров

Вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова указывает, что на данный момент спрос на туры в Турцию остается высоким.

«Туристическое сообщество не отмечает падения спроса. Мы рекомендуем туристам ориентироваться на информацию от крупных туроператоров, которые хорошо контролируют ситуацию и всегда на связи с отелями», – подчеркивает она.

Ненарокова также отмечает, что политическая ситуация в стране не должна повлиять на курортные зоны.

«События в столице не затрагивают курортные местности, и туристы не сталкиваются с протестами. Основная масса туристов, прибывающих в Стамбул, транзитом направляется к местам отдыха», – добавляет она.

Турция сохраняет позиции

Вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин убежден, что текущая политическая ситуация не повлияет на туристический поток.

«Бронирование на майские праздники и летний сезон показывает рост на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Отказов и возвратов практически нет», – говорит он.

Барзыкин также подчеркивает, что туристам рекомендуется избегать мест, где проходят протесты, но это не влияет на общую ситуацию.