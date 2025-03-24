Россиянам назвали новое направление для отдыха по системе «все включено»

Первая группа россиян, путешествующая по этому маршруту в Северную Корею, будет состоять из 100 человек. На старте продаж забронировано уже 20% путевок.

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Жителям России предлагают тур на поезде в КНДР по системе «все включено». Стоимость поездки составляет 57 тысяч рублей, а маршрут приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд отправится из Владивостока 8 мая в 22:00, он прибудет в северокорейский Расон на следующий день в 8:30. В пути у туристов будет все необходимое: гигиенические наборы, постельное белье, чай, душ и туалет, а вагоны оснащены кондиционерами, сообщает РБК.

В 5-дневную программу тура входит посещение памятников советским героям, горячих источников, тепличного хозяйства, оранжереи и училища иностранных языков.

Первая группа россиян, путешествующая по этому маршруту в Северную Корею, будет состоять из 100 человек. На старте продаж забронировано уже 20% путевок.

Ранее эксперт Осипова призвала туристов уважать другие страны.