Что мешает запустить прямые рейсы на Занзибар

Посол России в Танзании Андрей Аветисян заявил, что возобновление прямых полетов между странами зависит от туристов: «Возрастет спрос – полетят чартеры. А за ними, надеюсь, будут восстановлены и регулярные рейсы». Дипломат напомнил, что еще летом прошлого года было подписано соглашение о воздушном сообщении и несколько российских авиакомпаний имеют разрешения на выполнение полетов.

«В финальной стадии находится подготовка ознакомительной поездки группы российских туроператоров в Танзанию, по итогам которой будут подготовлены новые предложения и направления для отдыха в этой стране», – сказал Андрей Аветисян в интервью «Известиям».

При этом, как отмечают туроператоры и турагенты, спрос со стороны российских туристов уже есть. Тем более что ситуация на Занзибаре, куда стремится подавляющее число отдыхающих, изменилась в лучшую сторону, особенно это касается новых качественных гостиниц.

«У нас цифры по Африке и по Танзании, в частности, бьют все рекорды. Это золотая лихорадка. Единственное, что мешает сейчас продажам, это как раз отсутствие прямого перелета. И то, что по этой причине направление не так сильно промоутируется», - прокомментировал руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

«В свое время рейсы в Танзанию закрылись не из-за отсутствия спроса, а из-за внезапного решения российских властей. Спрос есть давно, и спрос большой. На Занзибар он следующий: Москва – примерно 4–5 рейсов в неделю, Петербург – 2 рейса в неделю, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань и Самара – раз в 10 дней. Все эти чартеры будут заполняться на 100%. Причем речь идет о широкофюзеляжных самолетах – минимум по 350 мест», – сказал TourDom.ru основатель сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Он отметил, что причина отсутствия прямого авиасообщения политическая:

«Власти Танзании не дают разрешения на прямые рейсы российским авиакомпаниям. А танзанийские авиакомпании, скорее всего, боятся санкций».

Однако существуют и другие сложности. Председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин напоминает, что переговоры об открытии прямых рейсов между Россией и Танзанией идут уже около двух лет, пока успехом они не увенчались. Получится ли сейчас – вопрос.

Во-первых, отмечает эксперт, полетную программу нужно планировать и на предстоящий летний сезон она сформирована. То есть если рейсы и запустят, то не сейчас. Во-вторых, необходимо желание летать у авиакомпаний и туроператоров – все должно базироваться на экономической целесообразности.

«Наконец, важнейший вопрос – это флот. Если в перспективе выделить приоритеты и среди них будет Танзания, то да, можно сформировать полетную программу. Однако надо учитывать, что для полетов на Занзибар и вообще в Танзанию нужны широкофюзеляжные самолеты, они есть не во всех авиакомпаниях», – сказал Дмитрий Горин.

К тому же авиационный ресурс вырабатывается – в прошлом году выбыло из строя 58 самолетов, ожидается, что примерно такое же количество убудет в этом году. Кроме того, есть вопросы гарантий обслуживания самолетов.

Ранее мы написали, что Россия и Танзания подписали соглашение о запуске чартеров. Правда, глава Минэкономразвития Дмитрий Решетников сообщил, что конкретики по рейсам пока нет, но есть четкие намерения.