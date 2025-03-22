Россияне смогут отправиться на отпуск в Абхазию

Министерство иностранных дел России отменило рекомендации о воздержании поездок в Абхазию. Ограничения были введены после политических событий в республике. Теперь они сняты и россияне вновь могут отправиться на курорты Абхазии.

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Ограничения были сняты накануне, несколько дней назад. Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало рекомендации для граждан РФ с призывом воздержаться от поездок в Абхазию в туристических целях — в составе туристических групп или в индивидуальном формате.

Спрос на отдых в Абхазии значительно возрос, и эксперты в туристической сфере предсказывают дальнейший рост интереса россиян к привычному туристическому направлению. Прошедшие в стране выборы стабилизировали ситуацию, и теперь жители России вновь ринутся проводить свой отпуск на абхазских пляжах.

МИД РФ призвал россиян вновь планировать свой будущий отпуск в Абхазии в весенне-летнее время. На сегодняшний день порядка 30% всех туров из РФ в Абхазию уже раскуплены, все они запланированы на предстоящее лето. Эксперты полагают, что настоящий туристический бум по продажам туров будет уже в следующем месяце, апреле, когда до начала лета останется всего 2 месяца.

Ранее мы писали, что российский турист по имени Анатолий Макаров рассказал о своём негативном опыте посещения Абхазии с детьми.

Немного позже один из российских туристов рассказал, что его шокировало в момент его поездки в Абхазию: неприветливые местные жители, обман и антисанитария.