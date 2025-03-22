Эстония не стала делать поблажки для российских детей с небиометрическими паспортами
Посольство Эстонии в Москве перестало принимать российские 5-летние загранпаспорта для выдачи виз: с 24 марта обращаться и в саму дипмиссию, и в визовые центры VFS можно только с биометрическими документами. Это связано с тем, что с 31 марта страна не будет признавать небиометрические паспорта граждан РФ, запретив их обладателям пересекать сухопутные, воздушные или водные границы. Однако, как всегда, есть нюансы.
Обладатели вида на жительство Эстонии или другой страны Европейского союза смогут еще полгода попадать в страну по старым российским документам, но обязаны до 30 сентября 2025 года обменять их на биометрические.
Для тех, кто едет в Эстонию навестить ближайших родственников или супругов, а также возвращается транзитом из шенгенской зоны в Россию, никаких исключений нет. Поскольку 5-летние паспорта часто делают несовершеннолетним, так как их внешность быстро меняется, туристы надеялись, что ограничение для детей до определенного возраста действовать не будет. Так, например, сделано в Чехии. Но чуда не произошло:
«Запрет распространяется на всех владельцев небиометрических паспортов, независимо от возраста», – заявили в МИД Эстонии.
Есть и хорошая новость: после смены документов повторно обращаться за разрешением на въезд не потребуется.
«Визы, выданные ранее в небиометрические паспорта, действительны до истечения своего срока, но для пересечения границы необходимо предъявить действительный биометрический паспорт в дополнение к небиометрическому с визой», – пояснили в посольстве Эстонии в Москве.
Напомним, сейчас въезд из РФ на территорию этого государства по краткосрочным шенгенским визам для российских туристов запрещен. Пускают только обладателей ВНЖ одной из европейских стран либо по веским с точки зрения принимающей стороны причинам. Более свободно россияне могут использовать только обратный наземный путь в РФ в случае транзита через Эстонию.
Ранее TourDom.ru писал, что Эстония отказывается пропускать россиян с небиометрическими загранпаспортами.