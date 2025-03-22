Эстония не стала делать поблажки для российских детей

Посольство Эстонии в Москве перестало принимать российские 5-летние загранпаспорта для выдачи виз: с 24 марта обращаться и в саму дипмиссию, и в визовые центры VFS можно только с биометрическими документами. Это связано с тем, что с 31 марта страна не будет признавать небиометрические паспорта граждан РФ, запретив их обладателям пересекать сухопутные, воздушные или водные границы. Однако, как всегда, есть нюансы.

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Обладатели вида на жительство Эстонии или другой страны Европейского союза смогут еще полгода попадать в страну по старым российским документам, но обязаны до 30 сентября 2025 года обменять их на биометрические.

Для тех, кто едет в Эстонию навестить ближайших родственников или супругов, а также возвращается транзитом из шенгенской зоны в Россию, никаких исключений нет. Поскольку 5-летние паспорта часто делают несовершеннолетним, так как их внешность быстро меняется, туристы надеялись, что ограничение для детей до определенного возраста действовать не будет. Так, например, сделано в Чехии. Но чуда не произошло:

«Запрет распространяется на всех владельцев небиометрических паспортов, независимо от возраста», – заявили в МИД Эстонии.

Есть и хорошая новость: после смены документов повторно обращаться за разрешением на въезд не потребуется.

«Визы, выданные ранее в небиометрические паспорта, действительны до истечения своего срока, но для пересечения границы необходимо предъявить действительный биометрический паспорт в дополнение к небиометрическому с визой», – пояснили в посольстве Эстонии в Москве.

Напомним, сейчас въезд из РФ на территорию этого государства по краткосрочным шенгенским визам для российских туристов запрещен. Пускают только обладателей ВНЖ одной из европейских стран либо по веским с точки зрения принимающей стороны причинам. Более свободно россияне могут использовать только обратный наземный путь в РФ в случае транзита через Эстонию.

Ранее TourDom.ru писал, что Эстония отказывается пропускать россиян с небиометрическими загранпаспортами.