Что происходит в Турции и стоит ли отказываться от отдыха в стране

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу спровоцировал массовые акции протеста по всей Турции. Власти заявляют о защите правопорядка, оппозиция призывает к продолжению выступлений. Какова реакция России и стоит ли туристам беспокоиться о безопасности – в материале «ФедералПресс».

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В Турции вспыхнули протесты в поддержку мэра Стамбула

В Стамбуле и Анкаре акции в поддержку Экрема Имамоглу обернулись столкновениями с полицией. О деталях произошедшего сообщили очевидцы.

«Вместо того чтобы дать удовлетворительные ответы на серьезные обвинения судебных органов, попытки повлиять на судебные процессы таким образом, призывая к насилию на улицах, бесполезны. Турция не поддастся на эту игру, не сдастся улицам, и демократический правовой порядок будет защищен любой ценой», – заявил пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя события.

По информации очевидцев, в ходе протестов полиция применила перцовые баллончики против демонстрантов. Сообщается, что студенты, участвовавшие в акциях, пытались сломать установленные правоохранителями металлические ограждения. Масштаб протестов подчеркнул лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, заявив о 300 тысячах участников митинга в Стамбуле. Он также обратился к правоохранительным органам с предостережением относительно применения спецсредств против протестующих.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании 97 человек по всей стране в связи с беспорядками. Министр подчеркнул недопустимость провокаций и актов вандализма.

Лидер оппозиции призвал к новым протестам

Озгюр Озель анонсировал продолжение протестных акций в Турции, призывая сторонников выйти на улицы после вечернего приема пищи в Рамадан. Обращение политика выпустили оппозиционные телеканалы.

«Призываю всех на улицы после ифтара. Мы будем требовать свои права», – заявил Озель в эфире телеканала.

Обращаясь к своим сторонникам, лидер НРП призвал их к соблюдению законности и недопущению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Реакция Кремля

В Кремле заявили об отсутствии планов вмешиваться в ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что происходящее является суверенным делом турецкого государства.

«Мы всегда говорили, что не любим, когда говорят нам, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела», – заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля также отметил, что внутриполитическая ситуация в Турции не является поводом для телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российские туристы не спешат отменять поездки

Перспективы турпотока из России в Турцию в связи с протестами остаются неясными, но в ближайшие недели ситуация прояснится. Об этом сообщил вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

«В Стамбуле есть определенные волнения, но все-таки это все происходит мирно. Понятно, что может градус враждебности вырасти. Насколько эти волнения будут масштабными, станет понятно в ближайшие недели. И тогда будет уже ясно, станет ли тенденцией, что кто-то будет пересматривать свои поездки в пользу каких-то других направлений», – отметил Прасов.

Протесты в Турции, вызванные арестом мэра Стамбула и охватившие крупные города, вызвали обеспокоенность в обществе. Однако, по словам эксперта, пока рано говорить о массовой отмене бронирований.

Он также отметил, что до начала высокого туристического сезона еще далеко, поэтому влияние текущей ситуации на курортный отдых россиян пока оценить сложно.

Напомним, в Стамбуле вспыхнули массовые протесты, вызванные задержанием оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Недовольство решением властей выразили сотни студентов, устроив акцию на улицах турецкого мегаполиса.