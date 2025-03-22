Туристам в Стамбуле рекомендовали быть осторожными

Туристам в Стамбуле рекомендовали воздержаться от посещения ряда достопримечательностей
Туристам, гуляющим сегодня по Стамбулу, советуют тщательно составлять маршрут с учетом политических реалий. Ситуация в городе продолжает накаляться: если сразу после того, как задержали мэра Экрема Имамоглу, стихийные митинги прошли возле у полицейского управления и мэрии, то вчера массовые акции протеста проводились уже во многих местах, в том числе и туристических.
«Мы живем в центре на Султанахмет. Вчера был митинг – орали как бешеные, мы просто мимо прошли…» «Плыли на пароме от Кадикёй до Эминёню, там тоже мини-митинг был. Сидели с флажками, кричали. Но потом все успокоились, и только один мужчина песни под гитару пел». «Вечером по Фатиху гуляли, все нормально. Случайно попали в толпу митингующих, но они на нас внимания не обратили», – рассказывают россияне, находящиеся в городе.
Чтобы не допустить распространения протестов, власти Стамбула, помимо уже введенных ограничений на работу транспорта и связи, решили перекрыть ряд дорог. Так, сегодня минимум до 14 часов остановлено движение – как автомобильное, так и пешеходное – по ряду улиц в районе Фатих, где расположено много административных учреждений, включая мэрию и полицейское управление. Кроме того, закрыты Галатский мост и мост Ататюрка, а также все улицы, ведущие к ним. Не исключено, что ограничения будут продлены еще на сутки, так как 23 марта сторонники арестованного мэра планируют большой митинг.
Опытные «стамбуловеды» рекомендуют туристам в выходные воздержаться от посещения мечетей Шехзаде, Сулеймание и Акведука Валента, так как рядом с ними находится администрация города. Тем, кто живет в районе Султанахмет, советуют гулять по этой местности, вдоль моря или отправиться в Кадыргу – любоваться живописными узкими улочками и знаменитыми цветными домиками.
Тем, кто находится с другой стороны бухты Золотой Рог – в районе Бейоглу, знатоки города предлагают отложить поездку на исторический полуостров и погулять около Галатской башни, музея Пера или отправиться на берега Босфора.
Кстати, несмотря на то что вчера на улице Истикляль собирались протестующие, этот туристический маршрут сегодня открыт.
Ранее TourDom.ru писал, что из-за протестов в Стамбуле российским туристам порекомендовали избегать массовых скоплений людей.