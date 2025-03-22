Туристам в Стамбуле рекомендовали быть осторожными

Туристам, гуляющим сегодня по Стамбулу, советуют тщательно составлять маршрут с учетом политических реалий. Ситуация в городе продолжает накаляться: если сразу после того, как задержали мэра Экрема Имамоглу, стихийные митинги прошли возле у полицейского управления и мэрии, то вчера массовые акции протеста проводились уже во многих местах, в том числе и туристических.

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«Мы живем в центре на Султанахмет. Вчера был митинг – орали как бешеные, мы просто мимо прошли…» «Плыли на пароме от Кадикёй до Эминёню, там тоже мини-митинг был. Сидели с флажками, кричали. Но потом все успокоились, и только один мужчина песни под гитару пел». «Вечером по Фатиху гуляли, все нормально. Случайно попали в толпу митингующих, но они на нас внимания не обратили», – рассказывают россияне, находящиеся в городе.

Чтобы не допустить распространения протестов, власти Стамбула, помимо уже введенных ограничений на работу транспорта и связи, решили перекрыть ряд дорог. Так, сегодня минимум до 14 часов остановлено движение – как автомобильное, так и пешеходное – по ряду улиц в районе Фатих, где расположено много административных учреждений, включая мэрию и полицейское управление. Кроме того, закрыты Галатский мост и мост Ататюрка, а также все улицы, ведущие к ним. Не исключено, что ограничения будут продлены еще на сутки, так как 23 марта сторонники арестованного мэра планируют большой митинг.

Опытные «стамбуловеды» рекомендуют туристам в выходные воздержаться от посещения мечетей Шехзаде, Сулеймание и Акведука Валента, так как рядом с ними находится администрация города. Тем, кто живет в районе Султанахмет, советуют гулять по этой местности, вдоль моря или отправиться в Кадыргу – любоваться живописными узкими улочками и знаменитыми цветными домиками.

Тем, кто находится с другой стороны бухты Золотой Рог – в районе Бейоглу, знатоки города предлагают отложить поездку на исторический полуостров и погулять около Галатской башни, музея Пера или отправиться на берега Босфора.

Кстати, несмотря на то что вчера на улице Истикляль собирались протестующие, этот туристический маршрут сегодня открыт. ​​

Ранее TourDom.ru писал, что из-за протестов в Стамбуле российским туристам порекомендовали избегать массовых скоплений людей.