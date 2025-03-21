Туристам дали советы по путешествию в Ханой

Вьетнам - страна, популярная среди российских туристов, путешествующих по Азии. С 8 мая посетить ее столицу станет еще проще - авиакомпания Vietnam Airlines восстанавливает прямое авиасообщение между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Специально к возобновлению прямых рейсов Яндекс Путешествия подготовили для "РГ" подборку советов для поездки в главный исторический, культурный и политический центр Вьетнама.

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В какой сезон лучше ехать

Зимние температуры в столице Вьетнама могут опускаться до +5 ºC, а летом начинается сезон дождей - это пора высокой влажности, из-за которой высокие температуры переносятся сложнее. Застать комфортную погоду в Ханое можно с апреля по июнь, сухо и тепло также осенью, в октябре и ноябре.

Как добраться

Перед покупкой билетов лучше уточнить актуальную информацию о визовом режиме. Сейчас для россиян есть возможность поехать во Вьетнам без оформления визы на срок до 45 дней. Добраться из Москвы до Ханоя с 8 мая будет возможно без пересадок. Прямой перелет занимает около 8−9 часов, стоимость билетов в обе стороны - в среднем от 70 000 рублей. Есть вариант долететь до столицы Вьетнама с пересадкой в Китае - в таком случае стоимость билетов на самолет туда-обратно начинается в среднем от 44 000 рублей.

Где остановиться

Тем, кто желает жить в центре событий и пешей доступности к основным туристическим локациям столицы, стоит рассмотреть Старый квартал. В районе находятся самые посещаемые достопримечательности. Например, легендарное озеро Хоанкьем, известное также как "Озеро возвращенного меча", Храм Нефритовой горы, Национальный музей вьетнамской истории, храм литературы Ван-Мьеу и другие. Здесь также много и гастрономических локаций: ресторанов, рынков, уличных кафе. Жизнь кипит 24/7, отсюда главный минус района - шум. На выбор гостей города множество отелей разного уровня. Стоимость бюджетных вариантов начинается от 3 000 рублей за ночь. Остановиться в спа-отеле в среднем обойдется в 9 000 рублей.

Удалиться от суеты для более спокойного отдыха можно в районе Тайхо, вблизи Западного озера. Это место радует гостей не только живописными пейзажами, но и хорошей инфраструктурой - в районе живет немало иностранцев, поэтому здесь сосредоточены основные международные бары и рестораны. Самое большое озеро столицы также не обделено туристическими локациями: рядом есть буддийские храмы и пагоды. В районе немало премиальных отелей с уникальным видом на водную гладь Западного озера, остановиться в которых стоит в среднем 12 000 рублей за ночь. Для экономных туристов есть варианты уютных гостиниц от 2 500 рублей.

Что посетить

В столице Вьетнама есть чем удивить туристов. Ханой - это сочетание азиатского колорита с современными небоскребами и европейской архитектурой конца XIX - начала XX века. Так, в городе можно увидеть храмы не только в китайском стиле, но и в необычном для Азии - готическом. Даже резиденция главы государства выполнена в стиле итальянского ренессанса.

Знакомство со страной можно начать с главных достопримечательностей столицы. Как и на Красной площади в Москве, в Ханое тоже есть свой мемориал - усыпальница вьетнамского вождя Хо Ши Мина. Это знаковое место, которое особенно заинтересует любителей истории. Рядом с мавзолеем находится Ботанический сад Ханоя, по которому можно прогуляться после посещения комплекса.

По традиционному туристическому маршруту стоит также отправиться в кукольный театр на воде Тханг Лонг - здесь проходят представления, погружающие зрителей в сюжеты древних легенд вьетнамского народа. Раньше такие выступления устраивались прямо посреди рисовых полей, где крестьяне, стоя по колено в воде, рассказывали о преданиях на деревянных куклах. Сегодня театр продолжает эту традицию.

Познакомиться с буддийской культурой можно в старейшем храме столицы - пагоде Чан Куок (VI век). Интересно, что пагода примерно на полтысячелетия старше самого города. Храм располагается на берегу Западного озера. Сейчас это особо сакральное место для буддистов - на территории пагоды есть дерево, выращенное из саженца Бодхи, под кроной которого Будда достиг просветления.

Туристы часто стремятся запечатлеть захватывающие виды, и смотровая площадка небоскреба Лотте - отличное место для этого. С 65 этажа открывается панорамный вид на весь город. Также настоящая находка для любителей необычных фотографий - узкая улочка, где поезд проезжает прямо между домами, всего в паре метров от летних террас кафе, так называемая Train Street.

Если позволяет время, стоит не только посетить основные достопримечательности Ханоя, но и отправиться за пределы города, чтобы увидеть одно из природных сокровищ Вьетнама - бухту Халонг, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно искупаться в водах Южно-Китайского моря, заняться каякингом или отправиться на водную прогулку по многочисленным островам бухты. Для тех, кто предпочитает организованные экскурсии, доступны туристические круизы.

Кроме того, в 3−4 часах езды от столицы находятся знаменитые рисовые террасы Му Кан Чай. С мая по октябрь, в период сбора риса и чая, поля пестрят зеленью. Прогулка по этим рукотворным ландшафтам, созданным более двух тысяч лет назад, - это возможность отдохнуть от шума города и увидеть местных фермеров за работой.

Где вкусно поесть

Вьетнамская кухня славится своим разнообразием и яркими вкусами. Здесь уличные кафе и забегаловки популярны не меньше хороших ресторанов. Обязательные к дегустации местные блюда - суп Фо Бо, жареная свинина с лапшой Бун Ча и фирменный столичный десерт с семенами лотоса Тье Шен. Попробовать их можно, например, в Bun Cha Huong Lien. Это место известно тем, что однажды здесь обедал Барак Обама.

Рынок Донг Суан ориентирован в первую очередь на жителей столицы, но туристы также успели облюбовать местный фудкорт, где в любой день можно вкусно и недорого пообедать. Однако самое интересное начинается в выходные, когда рынок превращается в культурную площадку, где можно насладиться традиционным театральным искусством Чео или дуэтным пением Куан Хо.

Если захочется отдохнуть от азиатских блюд, можно при посещении небоскреба Лотте заглянуть в итальянский ресторан Pizza 4P's. В заведении открытая кухня, гости особенно хвалят приготовленную там пиццу. При заблаговременном бронировании удастся ухватить столик у окна, откуда также открывается волшебный вид на город.

При желании совместить вкусный обед с интерактивной программой, можно записаться на кулинарный мастер-класс в Rose Kitchen. Сначала вместе с ведущим гости отправляются за продуктами и учатся выбирать ингредиенты как местные, а потом возвращаются на кухню и готовят знаменитые блюда вьетнамской кухни, например, Бун Ча или вьетнамский яичный кофе.

Впрочем, настоящее гастрономическое открытие во Вьетнаме - это кофейни. Вьетнамцы в силу климата предпочитают кофе со льдом. Более того, вьетнамский кофе - это напиток с необычными ингредиентами (масло, соль, взбитый желток) и сочетаниями (кофе со сгущенкой, ананасовым соком или йогуртом). Кофейни в Ханое практически на каждом углу, одни из самых популярных - Tranquil Books & Coffee, где можно освежиться айс-кофе и отдохнуть с книгой из библиотеки, и The Note Coffee - атмосферное кафе, оклеенное записками от приезжающих со всего мира туристов. Обе кофейни находятся в Старом квартале.

Полезные советы туристам

Для питья и приготовления пищи предпочтительнее использовать бутилированную воду - обязательно проверяйте целостность крышки.Не стесняйтесь торговаться - это часть местной культуры и приятный способ немного сэкономить.При посещении храмов следует учитывать местные традиции: выбирать одежду, прикрывающую плечи и колени, и снимать обувь перед входом.Не стоит менять всю сумму на местную валюту - донги нельзя вывозить из страны. Если у вас останутся лишние купюры, лучше обменять или потратить их перед отъездом.