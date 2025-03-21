РСТ призвал туристов к осторожности при обмене валюты за рубежом

Российским туристам при обмене валюты за рубежом следует соблюдать осторожность, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Российский союз туриндустрии обращает внимание туристов на необходимость соблюдать осторожность при проведении обменных валютных операций за рубежом. В ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о мошенниках, якобы обманывающих российских туристов в некоторых странах. Однако данная информация не имеет официального подтверждения", - говорится в сообщении.

Участники РСТ не фиксируют жалоб от организованных туристов по фактам мошеннических действий, связанных с обменом валют. Тем не менее, путешественникам следует соблюдать рекомендации. В частности, приобретать туры у туроператоров и оплачивать максимальное количество услуг в рублях. Это позволяет покрыть до 90% расходов до начала поездки. Также рекомендуется заранее определить необходимую сумму наличных, использовать проверенные способы обмена валют, использовать современные платежные технологии, например, QR-коды.