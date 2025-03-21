Рейсов на Эгейское побережье Турции из российских городов станет меньше

Туркомпании определились с планами на авиаперевозку на курорты Эгейского побережья Турции из российских регионов: рейсов в Бодрум и Даламан на лето-2025 заявлено меньше, чем в прошлом сезоне.

© tourdom.ru

В частности, туристы из Казани летом-2024 могли отправиться на отдых по двум эгейским маршрутам – в Даламан и Бодрум. В этом году AZUR Air собирается летать только по одному направлению – в Даламан – с периодичностью дважды в неделю. Турпакеты с этим перелетом формируют туроператоры Anex, Pegas Touristik, Coral Travel, «Интурист».

Сократится в этом году количество вылетов AZUR Air в Даламан из Екатеринбурга – с трех до двух в неделю.

Как мы ранее писали, уменьшится и объем перевозки на Эгейское побережье из Санкт-Петербурга. Вместо двух авиакомпаний, Turkish Airlines и Сorendon Airlines, в Даламан полетит только одна. Турецкий нацперевозчик собирается возить пассажиров на курорт 4 раза в неделю. Рейсы в Бодрум сохранятся в количестве прошлого года.

По всей видимости, в прошлом сезоне рейсы на Эгейское побережье Турции загружались не столь хорошо, как самолеты на самый популярный турецкий курорт, в Анталью. Поэтому туроператоры решили скорректировать расписание. Туркомпаниям будет проще заполнять борта, не прибегая к спецпредложениям, поэтому туристам вряд ли стоит рассчитывать на удешевление туров.

Полетная программа из Москвы остается на уровне показателей 2024-го. В Даламан и Бодрум полетят рейсы «Аэрофлота»: туры с этим перелетом предлагает своим клиентам «Библио-Глобус». Pegas и Coral Travel планируют возить своих туристов на самолетах Turkish Airlines и Southwind, клиентам Anex и «Интуриста» доступны рейсы Turkish Airlines, AZUR Air и Pegasus.

Как и в прошлом году, по две чартерные программы в Бодрум туроператоры запустят из аэропорта Минеральных Вод. Туроператор FUN&SUN анонсировал рейсы авиакомпании «Азимут» дважды в неделю, а Izi Tour планирует вылеты Red Wings с той же частотой. Новые рейсы в Бодрум того же перевозчика появятся в этом сезоне из аэропорта Сочи, их заявил также Izi Tour.