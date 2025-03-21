Турагент предсказал переизбыток туров во Вьетнам из Иркутска

В редакцию поступил крик души: турагент просит туроператоров «оставить в покое Иркутск», так как перевозки во Вьетнам заявлено, по его мнению, слишком много.

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На предстоящий летний сезон из Иркутска в Нячанг (Вьетнам) назначено сразу две полетные программы туроператоров. Самолеты авиакомпании AZUR Air отправляются по этому маршруту раз в 12 дней, места на бортах у Anex и «Интуриста». А с 6 мая добавятся рейсы «Икара», раз в 11 дней их заполняют Pegas, Coral Travel и Sunmar. Кроме того, из Иркутска во Вьетнам летает «ИрАэро»: летом у перевозчика две еженедельные частоты в Нячанг (аэропорт Камрань), кроме того, есть регулярные рейсы в Ханой. Правда, эта авиакомпания не сотрудничает с туроператорами, продает билеты пассажирам напрямую.

«О господи, оставьте в покое Иркутск! Теперь нас ждут продажи этого направления. Горящие туры. Жуткий избыток перевозки. Снятие рейсов, пересадка туристов, возвраты, переносы и прочий идиотизм», – «вангует» подписчик «Крыши ТурДома».

Цены на туры в Иркутске уже пошли вниз. Если еще пару недель назад отдых в самые бюджетные гостиницы на вьетнамских курортах можно было забронировать минимум за 200 тыс. руб. на двоих, то сейчас планка снизилась до 160–170 тыс. руб. А порталу TourDom.ru удалось найти в системах бронирования вариант 12-дневного отдыха в Нячанге за 157 тыс. руб. на двоих – например, в Golden Lotus Central Hotel 3* с вылетом из Иркутска 14 мая, а в Dendro Hotel 3* – за 163 тыс. руб.

Туроператоры, с которыми пообщался TourDom.ru, называют свои объемы по Вьетнаму просчитанными. Тем не менее исключать сценарий точечного снятия некоторых рейсов нельзя. В случае жесткой конкуренции и необходимости снижать цены ниже приемлемого уровня вряд ли кто-то будет летать себе в убыток. Прецеденты были. С другой стороны, надо учитывать и тот факт, что вьетнамского турпродукта давно не было на рынке, заполнению рейсов может поспособствовать отложенный спрос.

В туркомпаниях Иркутска сетуют, что при обилии предложений по Вьетнаму из города на летний сезон вовсе нет прямых вылетов в Турцию.

«Такое впервые за последние годы, притом что туристы очень рассчитывают на возможность отдохнуть в Анталье», – рассказал руководитель одного из турагентств.

По его словам, приемлемым был бы даже перелет с промежуточной посадкой в Новосибирске для добора пассажиров – такой вариант одно время предлагался туроператорами. Сейчас же желающим отправиться на турецкие курорты остается только вылетать из Красноярска, Новосибирска или Москвы, тратя немало времени на дорогу до этих городов.

Ранее мы писали о том, что Росавиация отказала авиакомпании Red Wings во временных допусках на регулярные рейсы в Нячанг из ряда городов, но у перевозчика остается возможность ставить чартерные программы на это направление.