Турист привез из Паттайи в Уфу голову крокодила

В аэропорту Уфы задержали туриста, прилетевшего из Паттайи с головой крокодила. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

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Часть рептилии сотрудники таможни обнаружили в чемодане путешественника при помощи сканера во время контроля в зеленом коридоре. По словам задержанного, он приобрел экзотический сувенир в Таиланде для своей личной коллекции. Однако мужчина не смог предъявить документы, подтверждающие законность покупки, а также разрешение на ввоз чучела. Турист заявил, что не знал о необходимости декларирования подобных предметов.

Изъятая часть крокодила была отправлена на экспертизу. Специалисты подтвердили подлинность находки и установили, что она подпадает под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей торговлю редкими видами животных.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело. Ему грозит штраф, а также конфискация незаконно ввезенного товара.

Представители таможни добавили, что незнание законов не освобождает от ответственности. Тем более, что подобные казусы с туристами происходят периодически. Например, в Новосибирске в начале декабря. Тогда также голову крокодила обнаружили в багаже путешественницы, прилетевшей из Таиланда.

Россиян перед поездками за рубеж просят ознакамливаться с таможенными правилам, например, на сайте ФТС. Также при необходимости консультацию можно получить у сотрудников службы.