Myanmar Airways запустит рейсы в Москву

Myanmar Airways назвала срок запуска полетной программы из Мьянмы в Москву. Первые рейсы намечены на октябрь текущего года. Об этом рассказал представитель авиакомпании в кулуарах выставки MITT.

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Впрочем, без технических остановок отправиться на мьянманские курорты не получится. Судя по всему, авиакомпания так и не арендовала дальнемагистральные борта, которые способны выполнять рейсы в Москву без дозаправок, так что на пути в Янгон туристы еще смогут побывать в Новосибирске и Мандалае.

«Мы планируем выполнять рейсы в столицу России в октябре. Янгон – Мандалай – Новосибирск – Москва», – уточнили представители национального перевозчика Мьянмы.

В авиакомпании добавили, что интерес у российских туристов к республике есть, не только к пляжному, но и к экскурсионному отдыху. Поэтому Myanmar Airways рассчитывает на хорошую загрузку бортов.

Ранее TourDom.ru уже писал, что, несмотря на курс Мьянмы на развитие въездного туризма, в стране не самая простая геополитическая обстановка. Сообщения о вооруженных конфликтах в разных частях республики не редкость. К этому можно добавить сложность с передвижением по Мьянме и устаревшую туристическую инфраструктуру.