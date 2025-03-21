«Может уползти и убежать». Туристку описала еду в Мексике

Путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала об особенностях местной кухни. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам россиянки, мексиканская еда «может уползти и убежать».

«Здесь подают блюда из того, что вчера ползало по дереву, прыгало по траве или даже кусалось», — отметила она.

Один из мексиканских специалитетов — хрустящие кузнечики, которых обжаривают с солью, чесноком и перцем чили, а также поливают соком лайма. На вкус они напоминают орехи и жареные семечки, пояснила Ершова.

Еще одним деликатесом считаются личинки червей магуи (gusanos de maguey). Их едят живыми или жарят и добавляют в блюда.

«Что по вкусу? Как бекон, но с неожиданной текстурой», — отметила автор.

Кроме того, в Мексике едят яйца гигантских муравьев.

«По текстуре напоминает творог или рис, а по вкусу — что-то маслянисто-ореховое», — рассказала Ершова.

Неожиданным блюдом для туристов могут стать водяные жуки. Их добавляют в тако или едят с солью и лаймом. Как написала россиянка, на вкус деликатес напоминает что-то среднее между креветками и грибами.

Ранее путешественница выразила мнение, что в Мексике «лучше не оставаться дольше чем на неделю». Россиянку оттолкнули особенности местного быта.