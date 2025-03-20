Курс юаня привлек в Китай больше российских туристов

Снижение в феврале-марте курса юаня привлекло еще больше туристов из России в Китай, количество отельных заказов выросло на 75%, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии.

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В январе, по данным ЦБ, курс юаня был на уровне 13,6 руб., местами поднимаясь почти до 14 руб. Со второй половины февраля он опустился до 12,5 руб., в марте - до 11,9 руб.

"Юань - конвертируемая валюта, и если он дешевеет, то и туры дешевеют. Связь здесь линейная, как и с долларом, и с евро. Так что снижение курса точно отразилось на турпотоке из России в КНР", - рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По данным АТОР, в Китае спрос больше всего вырос на путешествия на остров Хайнань. Средний чек тура с перелетом на Хайнань в марте 2025 года упал по сравнению с прошлым годом на 28,5%. Средний чек мартовского тура составляет 170 ,1 тыс. руб. с перелетом и 102,4 тыс. руб. без перелета (таких было 23,81%).

Как отмечает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, за последний месяц количество отельных заказов в Китае выросло на 75%, а авиазаказов - на 6% к прошлому месяцу.

"Страна входит в десятку популярных зарубежных направлений: доля Поднебесной составляет 8,4% от всех отельных и 5,4% от всех авиабронирований. Сейчас билет в одну сторону до Китая обойдется примерно в 25 тыс. руб., а номер в местных отелях стоит около 4 тыс. руб. в сутки", - говорит она.

Россиянам для посещения Китая нужна виза, исключение - Хайнань, там безвизовый режим действует около 30 дней.