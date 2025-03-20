Туристов на Бали предупредили об экстремально неблагоприятной погоде

Власти провинции Бали, Индонезия, призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность из-за экстремально неблагоприятных погодных условий. На большинство курортов обрушились ливни с ураганным ветром, сообщает Балийское агентство метеорологии.

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Синоптики предупредили также о вероятности образования волн, достигающих 4 метров в высоту. Рыбаков, серферов и отдыхающих на пляжах округа Бадунг, включая курорты Чангу, Семиньяк, Легиан, Кута, Джимбаран и Улувату, попросили внимательно следить за прогнозами и оценивать риски при купании в океане.

За последние сутки дождь и сильный ветер нанесли ущерб многим частям Бали: повалены деревья, сорваны крыши нескольких зданий, сломаны рекламные щиты. Кроме того, поврежден ряд храмов, которые также являются туристическими достопримечательностями.

В среду вечером на Бали произошло землетрясение магнитудой 4,2, эпицентр которого находился в 8 км к западу от округа Табанан. Подземные толчки ощущались в районах Денпасар, Кута, Гианьяр, Карангасем, Матарам и Западный Ломбок. Предупреждений о возможности образования цунами не поступало.

Сезон муссонов на Бали подходит к концу, но обычно стихия успокаивается к маю. Поэтому туристам и местным жителям рекомендовано готовиться к непредсказуемым погодным условиям. Руководитель Балийской климатологической станции Аминуддин Аль Ронири заявил, что в переходный период необходимо следить за прогнозами синоптиков, так как сильные дожди и грозы с ураганным ветром в это время начинаются очень быстро.