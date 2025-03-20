Си Цзиньпин подчеркнул важность развития культурно-туристической индустрии

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин во второй половине дня среды совершил инспекционную поездку по древнему городку Лицзян провинции Юньнань (Юго-Западный Китай), сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". В ходе поездки он подчеркнул важность устойчивого и здорового развития культурной и туристической индустрии.

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Проходя по вымощенной каменными плитами дороге, Си Цзиньпин время от времени останавливался, чтобы пообщаться с присутствующими.

"Культура, пейзажи и народные обычаи древнего городка поистине завораживают", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что интеграция культуры и туризма способствовала росту местной экономики.

"Желаю всем вам счастья и крепкого здоровья", - сказал он.