Туристов в Испании предупредили об опасности на пляжах

Туристов предупредили о найденных на пляжах Испании разлагающихся частях человеческих тел. Об этом сообщает Daily Mail.

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Так, пугающие находки были сделаны на популярных европейских курортах Майорка, Ибица, Менорка и Форментера. Тела находили в разное время с начала 2025 года. Многие из них находились в неузнаваемом состоянии. Последний раз ступню нашли на пляже Кан-Пастилье на Майорке в субботу, 15 марта. За несколько часов до этого в миле оттуда обнаружили и другие останки женщины.

Предполагается, что найденные тела принадлежат мигрантам, которые пытались попасть в Испанию через море. Контрабандисты отлавливают таких путешественников десятками. Местные жители призвали туристов отказаться от поездок на острова, чтобы не сталкиваться с такими находками в песке.

Ранее на испанском острове Тенерифе появилось граффити с призывом расправиться с туристами. Уточняется, что на граффити пожаловался один из местных жителей: он тоже выступает против массового туризма, но не поддерживает призывы к насилию.