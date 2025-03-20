В Турции выразили надежду на увеличение турпотока из России

Власти республики ожидают, что в этом году её посетят семь миллионов путешественников из нашей страны.

Это будет означать полное восстановление рынка до уровня допандемийного 2019 года, заявил журналистам посол Турции в Москве Танжу Бильгич. На пресс-конференции он уточнил, что в прошлом году в стране отдохнули 6 млн 700 тысяч туристов из России. Дипломат отметил, что сейчас уровень бронирований отелей на летний сезон превышает показатели того же периода 2024-го.