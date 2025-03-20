Туристам в Стамбуле рекомендуют избегать массового скопления людей

Многих пугает то, что одни из самых главных туристических мест Стамбула – площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль – традиционно являются и центром политической активности местных жителей: там обычно проводят митинги и другие массовые акции.

Российские туристы, чей вылет в Стамбул назначен на ближайшие дни, в раздумьях, не отменить ли путешествие. Они опасаются, что из-за возможных беспорядков им придется весь отпуск провести в отеле. Другие, у кого в запасе еще есть несколько недель, надеются, что к началу апреля все успокоится. И спрашивают у бывалых, в каком районе лучше выбрать гостиницу – чтобы поближе к достопримечательностям, но подальше от мест массовых протестов.

Как утверждают россияне, сейчас в районе главных точек притяжения туристов обстановка спокойная. Многие из них узнают о волнениях только из новостей.

«Вчера вечером гуляла по Истикляль – тихо. Полиция есть, но она там всегда присутствует», – пишут наши соотечественники, но все-таки рекомендуют пока гулять здесь только утром – мало ли что.

Они же напоминают, что на площади Таксим обстановка может быстро меняться, когда случается что-то резонансное:

«Так что прямо сейчас лучше туда пока не ездить».

Пока что площадь перекрыта и там много полиции. Но в окрестностях все работает в прежнем режиме.

Туристы, которым в ближайшие дни предстоит улететь из Стамбула, опасаются транспортных коллапсов на пути в аэропорт и уже готовы перестраховаться:

«У нас вылет домой из Стамбула в воскресенье вечером. Вот думаем заранее выселиться из Галаты в субботу и переместиться в какой-нибудь отель максимально близко к аэропорту».

Также туристам стоит помнить, что со вчерашнего дня власти ввели ограничения на работу некоторых соцсетей и мессенджеров. Так что на телефоне лучше иметь рабочий VPN.

В случае возникновения экстренной ситуации генконсульство РФ в Стамбуле рекомендует туристам звонить на «горячую линию» дипмиссии по телефону +90 (530) 941-03-68.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов в Стамбуле предупредили об ограничениях в работе транспорта и соцсетей.