В РСТ рассказали, опасно ли сейчас ехать в Турцию

Россияне не спешат отменять уже запланированные поездки в Турцию на фоне вспыхнувших там массовых беспорядков. Такими сведениями с «Парламентской газетой» в четверг, 20 марта, поделились в Ассоциации туроператоров и Российском союзе туроператоров. По словам экспертов, до курортных районов митинги пока не докатились и докатятся ли — неизвестно. И даже более того: на фоне обвала турецкой лиры спрос на это направление может лишь вырасти. Что происходит и не опасно ли туристу сегодня ехать на турецкие побережья — читайте в нашем материале.

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«Волны отмен нет»

Напомним: беспорядки в Турции вспыхнули после задержания по обвинению в коррупции и связях с террористами мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного политического соперника президента Эрдогана на предстоящих выборах 2028 года. По сообщениям турецких СМИ на данный момент они, помимо Стамбула, уже охватили Анкару, Измир, Мармарис и другие крупные и небольшие города. Масштаб происходящего пока что неясен: достоверно известно лишь о стычках студентов Стамбульского университета, который на фоне происходящего отозвал диплом Имамоглу, с местной полицией, применившей дубинки и слезоточивый газ. Также местные власти ввели четырехдневный запрет на митинги в Стамбуле, перекрыли центральные улицы и ограничили доступ к соцсетям, включая X, YouTube и Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской). На фоне политической нестабильности турецкая лира обвалилась более чем на 10 процентов.

Как сообщил «Парламентской газете» почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, пока сколько-нибудь активных отказов от поездок в Турцию не наблюдается.

«Возможно, где-то и были зафиксированы единичные эпизоды, но никаких эксцессов, никакой волны отмен не фиксируется», — отметил Сергей Шпилько.

По словам эксперта, следует учитывать еще и такой нюанс, что турецкая лира в последние дни сильно упала. А падение валютного курса обычно, напротив, стимулирует спрос. Впрочем, будет ли так в этот раз, говорить пока рано. Пик сезонного спроса еще впереди, но Турция — направление круглогодичное, люди активно едут туда и вне зависимости от месяца и погоды.

«Существует строго определенный механизм, в соответствии с которым, является какое-либо направление рискованным для поездок или нет, решает государство, — подчеркнул собеседник издания. — Если направление не рекомендуется для поездок, соответствующую информацию до турбизнеса и туристов доводят официальные власти. Тогда это сообщается официально, издается соответствующий указ, принимается решение о приостановке полетов и так далее. На данный момент мы ничего подобного не наблюдаем».

Безусловной компенсации не будет

С этим, к слову, связан еще один важный момент, который касается возврата уже купленных туров.

«Механизм безусловной компенсации средств может быть задействован лишь в том случае, если есть официальное подтверждение того, что причина была веской, — отметил Сергей Шпилько. — Например, если направление объявлено высокорискованным на государственном уровне. В противном случае компенсации выплачиваются на условиях заключенного с клиентом договора и фактически понесенных затрат на момент его расторжения».

Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян, в свою очередь, отметил, что до побережья Эгейского моря и расположенных там курортов, куда чаще всего едут россияне, беспорядки на данный момент не дошли.

«Какого-либо сильно возросшего риска в связи с политическими волнениями наши туристы не ощутили, — подчеркнул собеседник издания. — Что касается самого Стамбула, где введено особое положение, то здесь достаточно соблюдать рекомендованные местными властями меры безопасности и исполнять ограничения».

Артур Мурадян подчеркнул также, что текущая ситуация для Турции в общем-то не нова.

«Аналогичные волнения были, когда там проходили выборы президента, выборы мэра Стамбула и так далее, — констатировал вице-президент АТОР. — Так что можно сказать, что ситуация для туризма, да, неприятная, но не критичная — по крайней мере на текущем этапе развития событий какого-либо весомого влияния на туристическую отрасль они оказывать не должны».

Кстати

В этом году в Турции ждут до семи миллионов российских туристов. Об этом сообщил посол Турции в России Танжу Бильгич, передает Ассоциация туроператоров.

«У нас очень позитивные прогнозы на сезон исходя из успешного раннего бронирования», — сказал Бильгич.

Посол также заявил, что Турция в этом году надеется на то, что внимание российских туристов привлекут регионы не только с пляжным туризмом, но и те, где развивается культурный туризм — например, Черноморское побережье Турции. В этой связи он обратил внимание на возможный запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном.