20 лучших достопримечательностей Дубая

Гид по самой популярной локации в Объединённых Арабских Эмиратах.

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Кто бы мог подумать, что на месте небольшой рыбацкой деревушки, занимавшейся в основном добычей жемчуга, среди знойной пустыни со временем появится один из красивейших городов ОАЭ – Дубай. Он расположен на побережье Персидского залива.

Живописный мегаполис, будто почерпнувший свою привлекательность из восточных волшебных сказок, обладает притягательной силой. И куда ни кинь взор, везде ждёт встреча с ярким, незабываемым зрелищем. В этом легко убедиться, совершив экскурсию по достопримечательностям Дубая.

«Бурдж-Халифа»

Жители Дубая считают этот небоскрёб, высота которого составляет 828 м, своей национальной гордостью. Самое высокое здание в мире символизирует мощь и процветание арабской страны. Башня имеет форму изящной паучьей лилии, и стоимость грандиозного комплекса обошлась властям примерно в $ 1,5 млрд.

«Бурдж-Халифа» представляет собой центр современного уюта и комфорта. Скоростные лифты, всегда работающие без перебоев, доставят на любой этаж. Охлаждённый ароматизированный воздух, который подаётся в помещения небоскрёба, скрадывает жару. И каждой клеткой ощущаешь приятную близость искусственного оазиса.

«Дубай Молл»

Самый большой в мире торгово-развлекательный центр расположился в престижном квартале города. Общая площадь этого комплекса составляет 120 га. И четверть его территории отдана под торговлю. «Дубай Молл» знаменит построенным здесь «Островом моды», где работает около 70 торговых точек самых известных мировых брендов.

Для туристов открыты кинотеатры, тематические парки, каток. В огромном океанариуме, через который проходит туннель, нашли себе приют более 33 000 рыб и морских животных, включая акул и скатов. Знаменитый магазин сладостей – одно из «лакомых» мест, куда стекаются тысячи покупателей.

Поющий фонтан Дубая у подножия «Бурдж-Халифа»

Это чудо человеческого творчества никого не оставит равнодушным. Поющий и танцующий фонтан способен создать свыше 1000 водных композиций и воспроизвести более 30 национальных и зарубежных мелодий.

На вечернее шоу собираются десятки тысяч людей, чтобы увидеть невероятную красоту. Из искусственного озера, занимающего площадь в 12 га, вырывается мощный фонтан, сверкающий всеми цветами и оттенками. Он достигает высоты в 150 м, и служащие офисов, расположенных на 50-м этаже небоскрёба, с радостным замиранием сердца ждут того момента, когда цветные капли застучат в окна.

Отель «Атлантис»

Является одним из самых популярных, и его по праву считают раем для туристов. Он расположен на искусственном острове The Palm и представляет собой насыпной архипелаг, где густо растут высокие пальмы. Кстати, на территории отеля можно было бы разместить 64 стадиона «Уэмбли».

Его третью часть занимает парк водных аттракционов «Аквавенчур». Легенда об Атлантиде будто оживает перед глазами. Лабиринт из океанариумов и бассейнов даёт возможность наблюдать за жизнью морских животных прямо из окна номера. На территории «Атлантиса» работает единственный на Ближнем Востоке аквапарк, имеющий пляжную полосу в 700 м.

Здесь также расположены несколько ночных клубов, поэтому даже ночью жизнь на архипелаге не затихает.

Старый Дубай (Аль-Фахиди)

Он расположен в Бур-Дубае и, кажется, затерялся на фоне огромных небоскрёбов. Но стоит лишь пройтись по его узким улочкам, как дух таинственного Древнего Востока начнёт преследовать вас.

Уникальный музей кофе, где можно взбодриться чашечкой отменного напитка, лишь усилит волшебное впечатление от старой части города.

Недалеко находится место, любимое коллекционерами всего мира. Музей монет содержит около 500 редких экземпляров, сохранившихся в целости и сохранности до наших времён.

Знаменитая Восточная чайная запомнится тающими во рту сладостями, которые прекрасно сочетаются с ароматным чаем различных сортов. А на текстильном рынке можно купить всё, что душе угодно.

Светящийся сад Dubai Garden Glow

Чудо-сад находится на территории парка «Забиль» (Zabeel Park). Этот проект словно позаимствован из фантастического будущего. Здесь каждый предмет и сооружение достойны восхищения. К примеру, впечатляет копия знаменитой мечети шейха Заида. Она собрана из 90 000 чашек, блюдец и ложечек.

Светящийся парк утопает в цветах, а в игровой зоне «Рай для панд» и Дино-лагере детей ждёт встреча с говорящими деревьями и диким зверем Масаи Нара. Когда вечером вспыхивает более десятка миллионов светодиодных ламп – всё вокруг становится сказочно красивым.

Деревня рыбаков и ловцов жемчуга

Здесь всё напоминает о далёком прошлом. Бедуинские женщины в традиционных костюмах с прикрытыми лицами угощают туристов лепёшками доса из чечевичной муки, торговцы небольших лавок, разбросанных по территории Аль-Шиндага, предлагают изделия из жемчуга, а также предметы гончарного и ткацкого искусства.

В 1997 году городские власти решили открыть в этом старейшем районе этнографический музей. С тех пор каждый турист может познакомиться с историей деревни ныряльщиков за жемчугом, прокатиться на верблюде и даже приручить охотничьего сокола. Два раза в год на территории музея проходят фестивали шопинга и устраиваются соревнования по стрельбе из лука.

Отель «Бурдж-аль-Араб»

Построен в форме паруса и считается символом эмирата Дубай, по которому ориентируются самые состоятельные туристы планеты. Судите сами: даже стёганые пуховые одеяла в номерах отеля считаются для многих из нас непозволительной роскошью. Драгоценный пух собирается в брошенных гагачьих гнёздах – и невероятно дорог.

Отель на искусственном острове, расположенном на побережье Дубая, отличается повышенным комфортом и изысканностью. Только здесь можно заказать коктейль с золотой пылью и позагорать, любуясь красотами Персидского залива с высоты вертолётной площадки, оборудованной по последнему слову техники.

Мечеть шейха Заида в Абу-Даби

Этот мусульманский храм поражает своим великолепием и сказочной красотой. Едва одолев путь через пролив Аль-Макта по мосту, сразу же встречаешься с уникальным сооружением, где искусно выполнена каждая деталь.

Гигантский ковёр в главном молитвенном дворе – результат труда более тысячи мастеров. При создании было потрачено 35 т овечьей шерсти, доставленной из Новой Зеландии и Ирана. Яркая люстра в мечети шейха Заида придаёт внутренним помещениям торжественную атмосферу. Её вес составляет 12 т, и она считается самой большой в мире.

Парк развлечений Ferrari World в Абу-Даби

Считается единственным на планете местом, наглядно демонстрирующим историю легендарных гонок «Формулы-1». Площадь парка составляет 200 000 м², и на его территории работает музей, где в миниатюре можно увидеть все модели «Феррари». Однако многочисленные гости жаждут острых впечатлений и часами выстаивают в очереди возле аттракциона Formula Rossa. Входной билет – от $ 90.

Любителей экстрима ожидает самая крутая американская горка в мире. Весь спуск занимает две минуты, и со старта через 4,9 секунды вагончики с пассажирами набирают скорость до 240 км/час. Почти никто не выдерживает это испытание без ошеломляющих эмоций.

Пустыня Руб-эль-Хали

Под её знойными песками, по последним исследованиям, находится сеть подземных рек. Но ползучие дюны, наверное, не дадут даже малейшего шанса пробиться воде наверх через толщу песков. И удивительно, что это самое жаркое место Аравийского полуострова привлекает тысячи туристов.

Впрочем, для гостей, желающих насладиться необычным отдыхом, здесь созданы неплохие условия. Самым популярным развлечением считается джип-сафари. Скатиться с высоких песчаных холмов на лыжах – незабываемое удовольствие. А в импровизированной бедуинской деревне по вечерам туристов ждут сытный и вкусный ужин, крепкий чёрный кофе и музыкальное шоу.

Остров Пальма Джумейра

Он считается самым большим искусственным островом на планете. Своими формами остров напоминает пальму. При его строительстве было использовано 94 000 000 м³ песка и 5 500 000 м³ камня. По предварительным подсчетам, при таком фантастическом обилии материалов можно даже построить гигантскую стену по экватору всего земного шара. Грандиозный проект стал реальностью в 2006 году.

Побережья Джумейры – это десятки пляжей с белоснежным мягким песком, чистой водой и с комфортными условиями для настоящего отдыха. Особой популярностью среди туристов пользуется местный аквапарк, в котором есть развлечения на любой вкус. Можно также отправиться на морскую прогулку на яхте.

Парк «Забиль»

По задумке архитекторов, он построен в форме огромного космического корабля, где нашли себе место развлекательный и образовательный комплексы Stargate, а также аттракционы для детей и взрослых. На фоне нестерпимой жары парк «Забиль» – это зелёная зона, состоящая из пальм и других деревьев. Здесь туристы не только спасаются от зноя, но и находят развлечения.

В 2018 году в парке появилась «Рамка Дубая». В верхней части сооружения находится смотровая площадка со стеклянными полами, а ниже – исторический музей. Высота конструкции составляет 150,24 м. Её поверхность украшена затейливыми золотыми узорами.

Колесо обозрения «Око Дубая»

Одна главных достопримечательностей Дубая и самое высокое колесо обозрения в мире. Этот знаменитый аттракцион расположен на острове Блувотерс и был открыт в 2021 году. Страсть арабских эмиров к мировым рекордам нашла своё воплощение в реальной жизни. Теперь «Око Дубая», достигшее высоты в 250 м, не имеет себе равных.

Традиционный комфорт здесь сочетается со строгими мерами безопасности. Полный оборот колеса обозрения длится 38 минут. Обычные кабинки вмещают 31 человека, а элитные — с удобными диванами и баром – почти вполовину меньше.

Пляжи

Марина Бич – самый длинный городской песчаный пляж с живописной набережной The Walk. Он находится в Дубае, в одном из его престижнейших районов, где удобства и роскошь почитают за обычное дело. Парк водных развлечений, торговый центр, рестораны с различной кухней – всё находится рядом.

Пляж La Mer – это целый развлекательный комплекс. Берег с мягким белым песком и променад среди тени высоких пальм с небольшими фонтанчиками – главное отличие зоны отдыха.

Знаменитый пляж Kite Beach в центре Дубая один из самых популярных среди любителей активного отдыха. Здесь есть места для скалолазанья и игровые зоны с банджи-батутами.

Jumeirah Beach Park был открыт в 1989 году и сразу же стал первым общественным пляжным парком эмирата. Близость моря, экзотические растения вокруг и чистый песок полюбились местным жителям. Здесь постоянно проводятся пикники.

Дубайский зоопарк

Самый старый зоопарк на Аравийском полуострове. Он был построен в 1967 году, и его площадь составляет 2 га. По давней традиции, для туристов созданы зоны отдыха среди лиственных деревьев, чтобы прогулка по территории показалась не столь утомительной.

В небольшом зоопарке можно встретить в вольерах бенгальских тигров, африканских львов, арабских волков и шимпанзе. Особый интерес вызывают гремучие и песчаные змеи: у террариума всегда полно туристов. Удивительно, но на территории Дубайского зоопарка уместились 230 видов животных, некоторые из них занесены в Красную книгу.

Горнолыжный комплекс Ski Dubai

Считается единственным на Ближнем Востоке. Крытый горнолыжный курорт был открыт в ноябре 2005 года. Его площадь составляет 22 500 м². Пять склонов различной сложности круглый год покрыты искусственным снегом.

Комплекс расположен на территории торгово-развлекательного центра. Заметим, что в помещениях курорта благодаря современным технологиям поддерживается соответствующая температура воздуха. Санные трассы уже давно облюбовали бобслеисты, а для скалолазов есть возможность подниматься по искусственным горным уступам.

Озеро Любви

Возможно, эмир Мохаммед Аль Мактум был не только романтиком, но и втайне писал стихи. Однажды ему в голову пришла идея: среди знойной пустыни, вопреки жестокой природе, воздвигнуть озеро Любви. И в 2018 году появился оазис чистейшей воды, в которой плавали золотые рыбки и карпы кои.

Тысячи высаженных деревьев на западном берегу Дубая создали удивительную и яркую композицию: слово Love. И само искусственное озеро по форме представляет собой два соединившихся сердца. Впрочем, даже камни, которые обозначают расстояния на дорожках, искусно вытесаны в виде сердечек. Озеро Любви строго охраняется: в его водах нельзя купаться и ловить рыбу.

Автодром Дубая

Вмещает до 7000 зрителей, но в некоторые дни трибуны буквально ломятся от большого числа автолюбителей. Длина гоночной трассы составляет 5,39 км, и на ней разрешено соревноваться на автомобилях, а также на мотоциклах.

Существуют определённые правила. К гонкам не допускаются люди с избыточным весом (более 114 кг), имеющие рост ниже 158 см и выше 190 см. Помимо этих требований, нужно ещё выполнить главное: иметь права международного класса или полученный соответствующий документ в ОАЭ.

Гонки проходят в жесточайших условиях: на их ход влияет жара. Хотя есть и закрытые треки, где работают кондиционеры. И преодолеть дистанцию в 620 м на автомобиле не составит особого труда.

Город Хатта

Находится в горах Хаджар, которые образовались из высохшего дна океана около 200 млн лет назад. Хатта – это набирающий популярность уголок Дубая, интересный оригинальными видами горного отдыха. Уютные домики, из окон которых можно наблюдать панораму гор, снабжены всем необходимым.

Пожалуй, стоит побывать на местной пасеке, раскинутой на огромной территории, – и попробовать необычный арабский мёд. Однодневное сафари на верблюдах по живописным местам даст вам немало ярких впечатлений.

Экскурсия в этнографическую деревню Hatta Heritage Village, открытую в 2001 году, предоставит возможность окунуться в далёкое прошлое жителей Дубая, познакомиться с древними обычаями и традициями.