Эксперт дала совет, какой курорт выбрать на майские праздники

Поездка в Египет станет отличным вариантом проведения отдыха на майские праздники, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. Она объяснила, что в это время года в стране заканчивается сезон ветров и устанавливается теплая и комфортная погода.

На майские праздники в целом всегда рассматриваются стандартные направления, если мы говорим про заграничный отдых. Это Египет, потому что уже достаточно теплая погода, уходят ветра и отдых комфортный, — сказала Ансталь.

Она добавила, что отдых также можно провести в Турции, однако в начале мая море может быть немного прохладным. По словам турагента, для купания стоит выбирать Эгейское море, которое нагревается чуть быстрее, чем Средиземное.

Ранее социолог Марина Лопатина рассказала, что жителям России в этом году предстоит отработать 18 дней в мае. Вместе с этим в месяце будет 13 дней отдыха. В частности, на майские праздники запланировано два блока выходных по четыре дня подряд.