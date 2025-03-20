Туристов в Таиланде собираются отслеживать в гостиницах

В Таиланде не утихают страсти по поводу планирующегося сокращения сроков безвизового пребывания иностранных туристов с 60 до 30 дней (на сегодня правило действует для граждан 93 стран, в том числе России. – Ред.).

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Как пишет Bangkok Post, президент Туристической ассоциации Пхукета Танет Тантипириякит не только поддержал эту инициативу таиландского правительства, так как гости из заграницы обычно проводят в отелях не более месяца, но еще и высказался за усовершенствование формы прибытия TM6 – миграционной карты. Этот документ, упраздненный в июне 2022 года, планируется вновь сделать обязательным для иностранцев, въезжающих в королевство, с 1 мая. Форма теперь станет не бумажной, а электронной. Информационную систему, в которой будут собираться предоставленные туристами данные – паспортные, о месте пребывания в Таиланде и т. д., – предлагается интегрировать с картографической веб-платформой. Это позволит проверять актуальность адреса гостиницы, указанной туристом в электронной миграционной карте. Кроме того, данные из TM6 будут сверять еще и с информацией о гостях, передаваемой объектами размещения в иммиграционную службу с помощью формы ТМ30 – сейчас это бумажный бланк, но его тоже собираются цифровизировать.

В московском офисе Управления по туризму Таиланда (ТАТ) пока ждут официальных разъяснений по поводу того, как будет работать обновленная система въезда. Можно предположить, что организованным туристам особые сложности не грозят – в составе тура у туркомпании бронируется конкретная гостиница, адрес которой и указывается в миграционной карте. Проблемы могут возникнуть у самостоятельных путешественников, порой покупающих лишь авиабилет, а с размещением определяющихся на месте, по прибытии в Таиланд. Такая схема в случае ужесточения формы ТМ6 станет невозможной – вписать фиктивную гостиницу в миграционную карту не получится, при проверке подлог сразу выявится.

Ранее мы писали о том, что перелеты в таиландские Пхукет и Бангкок вошли в десятку наиболее востребованных на майские праздники международных маршрутов «Аэрофлота» из Москвы.