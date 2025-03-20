Посол Турции успокоил поклонников формата all inclusive

Тема возможной отмены системы all inclusive в турецких гостиницах, которая обсуждается в СМИ на протяжении последних 20 лет, не имеет под собой реальных оснований. Об этом заявил посол республики в Москве Танжу Бильгич в рамках встречи отельеров с российскими турагентами, организованной туроператором Anex.

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По словам дипломата, в Турции представлены отели с различными форматами питания, и туристы могут выбрать тот вариант, который соответствует их предпочтениям.

«Если гости хотят отдыхать по системе all inclusive, они всегда могут найти подходящий отель. На данный момент никаких изменений в этой концепции не планируется», – подчеркнул диппредставитель.

Он также отметил, что слухи об отмене all inclusive появляются в турецких СМИ ежегодно, однако реальных шагов в этом направлении не предпринимается.

«Эти разговоры ведутся уже 20 лет, но мы не видим никаких изменений», – добавил посол.

В последние месяцы в медиа активно обсуждалась возможность отказа от all inclusive в связи с ростом инфляции в Турции, которая делает систему менее выгодной для отельеров. Кроме того, критики формата указывают на проблему пищевых отходов, возникающую из-за обилия еды, включенной в стоимость проживания. Однако, как подчеркивают представители турецкой стороны, система all inclusive остается популярной среди туристов и продолжает функционировать в прежнем режиме.

Таким образом, туристы, планирующие отдых в Турции, могут не беспокоиться: система «все включено» по-прежнему доступна в большинстве отелей страны.