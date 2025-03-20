Насколько затянутся проблемы с выдачей французских виз

Туристы сообщают о проблемах с получением французских виз в Москве. Сроки выдачи увеличились. И это стало неожиданностью для тех, кто по опыту своих предыдущих обращений купил билеты под поездку с небольшим запасом.

Ожидание сейчас составляет около месяца. Тревогу бьют те, кто подавал документы в последнюю неделю февраля.

«У меня подача 24.02 – и до сих пор тишина. Выкуплены билеты на понедельник. Буду все отменять и возвращать», – пишут о своих сложностях туристы в соцсетях.

Есть и более сложные случаи: «Мы сдали 14 февраля в Москве – и до сих пор тишина».

Связывать увеличение сроков с приближением летнего сезона сложно, так как приличная очередь на подачу документов в визовом центре Франции была и в январе, когда в других европейских ВЦ было свободно. Однако с потоком заявителей справлялись, и сейчас он кратно не увеличивался.

Как утверждают инсайдеры, визы не выходят из консульства, так как там возникли проблемы с электронной системой. Сроки ее восстановления пока неизвестны. В лучшем случае работоспособность наладят в ближайшие дни. В худшем проблемы могут затянуться и на неделю.

Проблема не повлияла подачу документов. Туристы могут приходить в визовые центры по ранее записанному времени своего слота. Однако и они не защищены от увеличенного срока выдачи шенгена.