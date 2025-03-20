Куда полететь на отдых за границей этой весной

Весенний сезон отпусков только начался, но на южных курортах Турции, Египта и ОАЭ море уже достаточно теплое для пляжного отдыха. До самого активного времени года для туристов остается несколько месяцев, и еще можно найти бюджетные варианты от 60 тысяч рублей. Какие направления пользуются спросом и каковы цены на туры – выяснил «ФедералПресс».

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Вылет из Москвы

Турция остается популярным вариантом для путешественников из России. Одним из горящих предложений оказался отдых на восемь ночей в пятизвездочном отеле Calimera serra palace в Сиде. Двое отдыхающих смогут провести эти дни на курорте по пакету «Ультра все включено» за 114 739 рублей. Рейс запланирован на 23 марта.

Еще одно направление, которое советуют путешественникам, – ОАЭ. Специалисты отмечают погодные условия: весной 2025 года в Дубае и Абу-Даби не так горячо, как в туристический сезон.

«Весной в ОАЭ уже достаточно жарко для пляжного отдыха. Прямые рейсы из Москвы и регионов, безвизовый въезд для россиян и огромное количество роскошных отелей на любой вкус. В Дубае и Абу-Даби – идеальные условия для шопинга и активного отдыха!» – такие рекомендации в своем сообществе во «ВКонтакте» дает турагент Ирина Матвеева.

Компании предлагают относительно бюджетные варианты для отдыхающих. Одно из них – семь ночей в четырехзвездочном отеле Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island. Питание включено в стоимость отдыха. При этом на территории курорта организован пляж и детские горки. Цены на такой отдых для двух взрослых составляют порядка 168 тысяч рублей.

Из Москвы любителям весеннего отдыха предлагают полететь в Тунис. Восьмидневный отдых не ударит по кошелькам путешественников, ведь стоимость тура не превышает 120 тысяч рублей на двоих. При этом в пакет услуг включено питание. Отдыхающим предлагают номера в четырехзвездочных отелях Thalassa Mahdia, One Resort Jockey, Riviera Resort и Marhaba Club. Отправиться на курорт желающие смогут 12 мая.

Путешествие из Северной столицы

Другое направление, которое остается популярным и востребованным, – Египет. Горящий тур на курорт с проживанием в пятизвездочном отеле Royal Lagoons Resort & Aqua Park обойдется желающим в 63 тысячи рублей за человека при двухместном размещении. Питание включено в стоимость тура. Провести свой шестидневный отдых путешественники смогут в Хургаде. В подарок предоставят такси в аэропорт.

Таиланд не перестает манить российских любителей экзотического отдыха. 19 апреля желающим предлагают отправиться в город Паттайя на семь ночей. Самолет отправится из Санкт-Петербурга. Цена тура составляет 78 500 рублей за человека с размещением в четырехзвездочном Cosy Beach Hotel. В стоимость включены завтраки.

«Прекрасный выбор для тех, кто хочет восстановить силы. Это место хорошо известно своей семейной атмосферой и близостью к отличным ресторанам и достопримечательностям. Проживая в Cosy, вы без труда увидите все лучшее, что предлагает Паттайя. Номера оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром. Здесь можно постоянно быть на связи благодаря интернету», – отмечают организаторы тура.

Отправление из Екатеринбурга

Выгодными предложениями могут воспользоваться и те, кому удобно вылетать из Екатеринбурга. На 13 ночей в Турцию желающие смогут отправиться за 87 700 рублей на одного человека. Организаторы горящего тура предлагают отдых в четырехзвездочном Navy Hotel Nha Trang, который находится в 400 метрах от моря. Этот курорт рекомендуют любителям активного отдыха. Рейс состоится 4 мая.

Еще один вариант для весеннего отпуска – Индия. Туристам предлагают отправиться на север Гоа за 129 тысяч рублей на двоих за десять ночей. В стоимость входят перелет туда-обратно с багажом, проживание, трансфер, медицинская страховка и завтраки.

Не оставят равнодушными уральских путешественников и китайские курорты.

«Знаменитые китайские Гавайи – в марте и апреле на Хайнане уже жарко и солнечно. Местные курорты идеально подходят для тех, кто хочет насладиться теплым морем и китайской культурой», – отмечает турагент Ирина Матвеева.

В такое путешествие можно отправиться за 195 тысяч на двоих. Вылет состоится 13 и 17 мая на семь ночей. Отдохнуть путешественникам предлагают в пятизвездочном отеле Pearl River Garden.