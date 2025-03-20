В Турции могут закрыться сотни отелей

Отели в Турции рискуют остаться без лицензий перед летним сезоном из-за ужесточения проверок после пожара в Grand Kartal. Президент Торгово-промышленной палаты Алании (ALTSO) Эрай Эрдем заявил, что массовые инспекции привели к задержкам в поставках противопожарного оборудования, а владельцам гостиниц не предоставляют достаточно времени для устранения выявленных нарушений.

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«Мы как представители туристической отрасли готовы принимать все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий. Но проверки не должны наносить ущерб отелям, которые готовятся к летнему сезону, и вызывать материальные потери», – подчеркнул Эрай Эрдем.

По его словам, внезапные и незапланированные проверки, инициированные Министерством туризма, создают серьезные трудности для бизнеса. В ходе инспекций, проведенных в 68 отелях пожарной службой Антальи, были выявлены многочисленные нарушения, включая недостатки при установке огнестойких дверей и других систем безопасности.

Эрай Эрдем отметил, что отели вынуждены срочно устранять недочеты, что приводит к дополнительным расходам. При этом поставки необходимого противопожарного оборудования задерживаются, это усугубляет ситуацию.

«Средства размещения получили лицензии в соответствии с действовавшими ранее правилами и были одобрены министерством. Однако сейчас муниципалитет Алании рассылает предупреждения с требованиями немедленно исправить нарушения», – добавил он.

Глава ALTSO предупредил, что подобные меры могут негативно сказаться на всей туристической отрасли Турции, особенно в преддверии высокого сезона. Он призвал власти учитывать текущие сложности и предоставить отелям больше времени для выполнения требований.