В Турции могут закрыться сотни отелей

Отели в Турции рискуют остаться без лицензий перед летним сезоном
Отели в Турции рискуют остаться без лицензий перед летним сезоном из-за ужесточения проверок после пожара в Grand Kartal. Президент Торгово-промышленной палаты Алании (ALTSO) Эрай Эрдем заявил, что массовые инспекции привели к задержкам в поставках противопожарного оборудования, а владельцам гостиниц не предоставляют достаточно времени для устранения выявленных нарушений.
«Мы как представители туристической отрасли готовы принимать все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий. Но проверки не должны наносить ущерб отелям, которые готовятся к летнему сезону, и вызывать материальные потери», – подчеркнул Эрай Эрдем.
По его словам, внезапные и незапланированные проверки, инициированные Министерством туризма, создают серьезные трудности для бизнеса. В ходе инспекций, проведенных в 68 отелях пожарной службой Антальи, были выявлены многочисленные нарушения, включая недостатки при установке огнестойких дверей и других систем безопасности.
Эрай Эрдем отметил, что отели вынуждены срочно устранять недочеты, что приводит к дополнительным расходам. При этом поставки необходимого противопожарного оборудования задерживаются, это усугубляет ситуацию.
«Средства размещения получили лицензии в соответствии с действовавшими ранее правилами и были одобрены министерством. Однако сейчас муниципалитет Алании рассылает предупреждения с требованиями немедленно исправить нарушения», – добавил он.
Глава ALTSO предупредил, что подобные меры могут негативно сказаться на всей туристической отрасли Турции, особенно в преддверии высокого сезона. Он призвал власти учитывать текущие сложности и предоставить отелям больше времени для выполнения требований.