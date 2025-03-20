Раскрыта стоимость летнего отдыха в Турции по системе «всё включено»

Чемпионат.com

На поездку к морю придётся потратиться. В Ассоциации туроператоров России рассказали, сколько будет стоить путешествие на двоих в Турцию летом 2025 года. По словам экспертов, цены на путёвки по системе «всё включено» стартуют от 150 тыс. рублей.

Во сколько обойдется летний отдых в Турции по системе «все включено»
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За эти деньги можно найти неплохой четырёхзвёздочный отель. Бюджетные «пятёрки» обойдутся путешественникам дороже — их стоимость достигает 220 тыс. рублей. А вот в хорошие пятизвёздочные отели получится уехать минимум за 230 тыс.

Кроме того, туроператоры продают путёвки в гостиницы премиального уровня и Deluxe. Отдохнуть там по системе «ультра всё включено» можно за 340-420 тыс. рублей за двоих.