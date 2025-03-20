Названо самое быстрорастущее направление в Юго-Восточной Азии у россиян

Спрос на организованные туры в феврале увеличился на 9% к январю, а в марте — на 5%.

Издание приводит такие данные со ссылкой на Travelata.ru. По информации Слетать.ру, продажи туров с 1 февраля по 18 марта выросли почти в 3,5 раза год к году.

Интерес туристов к этому направлению стимулировали запуск чартеров и расширение регулярных полётных программ из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли. Таким образом, Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением, опередив Таиланд, Индонезию и другие страны региона.

Прямые рейсы между РФ и Вьетнамом возобновились после паузы, вызванной пандемией. В частности, с 22 марта «Аэрофлот» запускает рейсы в Нячанг.