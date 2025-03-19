Группа БРИКС по туризму рассмотрела способы привлечь цифровых кочевников

На первом заседании рабочей группы БРИКС по туризму, прошедшем в онлайн-формате под председательством Бразилии, представители государств объединения обсудили ключевые направления развития отрасли. Они уделили особое внимание вопросам устойчивости сектора и привлечению цифровых кочевников – специалистов, работающих удаленно и путешествующих по миру. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства туризма.

В ходе обсуждения рассматривались инициативы по улучшению туристической инфраструктуры и качества услуг, а также развитию партнерства между государственным и частным секторами в странах БРИКС. Бразильское ведомство представило отчет о состоянии регионального туризма в государствах объединения, предложив решения для стимулирования отрасли.

«Мы должны стремиться к дальнейшему укреплению сектора туризма как ключевого инструмента сотрудничества. Мы убеждены, что рабочая группа БРИКС будет способствовать позитивным изменениям в наших странах и во всем мире», – отметила на заседании исполнительный секретарь министерства туризма Бразилии Ана Карла Лопес.

Следующее заседание группы состоится в Бразилиа 9 мая 2025 года. Затем, 12 мая, в столице республики пройдет встреча министров туризма стран БРИКС, на которой руководители ведомств подведут итоги работы и примут совместную декларацию.