Турция рискует остаться без туристов из России

Российские туристы могут отказаться от поездок в Турцию на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называют главным конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявила NEWS.ru турагент и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, россиянам важен комфорт и соотношение цены и качества, на что могут негативно повлиять события в стране.

Конечно же, всевозможные истории, происходящие в самой стране, тоже могут сказываться. Люди в России достаточно мнительные, переживательные, поэтому всем хочется комфорта, адекватной цены. Пока что Турция немножко отходит от этого, потому что уже который сезон мы наблюдаем, что качество и цена не совпадают. Поэтому я думаю, что демпинг цен в любом случае будет. Либо просто турецкие курорты все больше и больше будут оставаться без российских туристов, к сожалению, — сказала Ансталь.

Она добавила, что цены в Турции ежегодно растут в пределах 30%, однако в 2025 году ожидается падение стоимости отдыха. По словам турагента, это обусловлено большим оттоком российских туристов из-за дороговизны авиабилетов и среднестатистических отелей.

Естественно, людей, которые представляют, что такое комфорт и хорошие отели в Турции, будем говорить, наверное, не очень корректными словами, жаба душит. И, естественно, когда люди видят низкие цены на тот же самый Египет в хорошие, классные отели, они выбирают эту страну. Египет их приманивает еще и Красным морем, где огромный подводный мир, — добавила Ансталь.

Она уточнила, что Египет сможет оттянуть часть туристического потока из Турции благодаря открытию нового направления. По словам турагента, в 2025 году россияне смогут посетить город Эль-Аламейн, который находится на Средиземном побережье.

Ранее стало известно, что курс турецкой лиры упал по отношению к американскому доллару, обновив исторический минимум. В ходе первых торгов курс поднялся выше 41 лиры. Предполагается, что акции упали на фоне задержания Имамоглу.