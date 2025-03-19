Туристы устроили массовую драку на фестивале красок в Таиланде

Группа иностранных туристов устроила массовую драку на фестивале красок Холи в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщило издание Pattaya Mail.

Стычка на пляже курорта произошла 16 марта между мужчинами, предположительно, индийского происхождения. Две группы туристов начали драться и вызвали панику среди посетителей.

Охрана фестиваля быстро вмешалась, а полиция Паттайи задержала двух пьяных граждан Мьянмы и доставила их в участок. Ожидается, что мужчинам предъявят обвинения в нарушении общественного порядка. За это им грозит штраф до 5 тысяч батов (12,5 тысячи рублей).

Ранее туристки из Европы устроили откровенные танцы на Пхукете и нарвались на штраф. Женщины вышли на улицу и стали прилюдно раздеваться.