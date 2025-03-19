Эксперты назвали условия запуска рейсов в Абхазию

В кулуарах выставки MITT обсуждают подготовку запуска рейсов в аэропорт Сухума. По информации одного из источников, у авиакомпаний могут возникнуть проблемы со страхованием полетов.

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Однако эксперты в области авиации, к которым обратилась редакция TourDom.ru, развеяли эти опасения.

«В настоящий момент страховое покрытие для российских авиакомпаний предоставляют отечественные страховщики, поэтому вопрос со страхованием воздушных судов, выполняющих рейсы в Сухум, будет решен. У перевозчиков достаточное количество самолетов, не принадлежащих иностранным лизинговым компаниям», – пояснил главред отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его мнению, с организацией полетных программ в Абхазию если и могут возникнуть проблемы, то из-за экономики рейсов, плотно сформированного расписания или оценки рисков на будущее.

Республика Абхазия является частично признанным государством, большинство стран и международных организаций считают ее частью Грузии. Поэтому в случае выполнения полетов из РФ в Сухум могут последовать претензии со стороны этой страны.

Агентство гражданской авиации Грузии уже обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием запретить авиакомпаниям из России летать в Сухум. «У аэропорта нет сертификата годности аэродрома, выданного Грузией», – указывают авиавласти страны. Аэропорт Сухума был закрыт администрацией Грузии еще в 1993 году, позже ICAO аннулировала его код, то есть фактически подтвердила закрытие.

«На самом деле ICAO не вводит санкции в отношении авиакомпаний, – говорит Олег Пантелеев. – Но ограничения может установить сама Грузия, например запретить российским перевозчикам полеты в Грузию и отказать в предоставлении права пользоваться ее воздушным пространством».

Другой наш собеседник, эксперт в области авиации, предположил: чтобы не рисковать, на линию в Сухум встанут авиакомпании, которые не летают в Грузию и не планируют туда рейсы.

Отметим, в настоящее время пассажиров из Москвы и других российских городов возят в Тбилиси Red Wings и «Азимут». А тестовый рейс в Сухум из Внуково выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Можно предположить, что этот перевозчик и будет выполнять рейсы по маршруту. «ЮВТ Аэро» базируется в Татарстане и в основном осуществляет внутренние пассажирские перевозки, но есть и международные – в Узбекистан. Глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что интерес к полетам в Абхазию проявили еще две российские авиакомпании, но их названия не указал.