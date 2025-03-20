Эксперт призвала туристов уважать другие страны

На майские праздники большой популярностью у россиян пользуются Турция, Египет, ОАЭ. Эти страны терпимо относятся к туристам, но у них есть свои правила и законы, которые надо уважать.

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Этой информацией поделилась исполнительный директор Альянса Туристических Агентств (АТА) Наталия Осипова. Она рассказала, что стоит учитывать при планировании отдыха в таких местах.

«В ОАЭ, Египете и Турции нет строгих ограничений по одежде. Но надо не забывать, что это мусульманские страны, где свои законы и взгляды», — поделилась специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она сообщила, что перед посещением какой-либо страны необходимо узнать у туроператоров все нюансы пребывания в выбранном месте.

Наталия Осипова отметила, что подобными соображениями желательно руководствоваться и в России, так как у каждого региона есть свои особенности.

Эксперт рассказала, что в качестве примера все время приводит Чеченскую Республику, где женщинам нельзя выходить на улицу с голыми ногами или курить, об этом даже ни кто не думает. Если турист так поступит, то будет чувствовать себя очень некомфортно под чужими взглядами, так как это нарушение традиций, а этого нигде нельзя делать, добавила Осипова.

Ранее стало известно, что отелей для русских туристов в ОАЭ больше, чем в Турции.