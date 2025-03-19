Двух туристок из Европы оштрафовали за танцы на улице Таиланда

Две туристки из Европы устроили откровенные танцы на улице в Таиланде и нарвались на штраф. Об этом сообщил портал The Phuket News.

18 марта двух женщин из Нидерландов поймали на улице Бангла-роуд на Пхукете, которая славится бурной ночной жизнью. Нарушительницы танцевали и обнажались, что местные власти сочли неуместным и позорным.

© Lenta.ru

Туристок задержали и доставили в отель полиции. Затем каждую оштрафовали на 2 тысячи батов (почти 5 тысяч рублей).

Ранее на Пхукете иранский турист напал на сотрудников отеля и ударил одного из них шприцем. Полицейским пришлось усмирять мужчину электрошокером.