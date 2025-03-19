Как отдохнуть с питомцем за границей

Рассказываем, как правильно подготовиться к поездке в другую страну в компании питомца.

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В последнее время всё больше омичей путешествуют со своими домашними животными за границу. По данным Управления Россельхознадзора по Омской области, в 2025 году уже четыре кошки и семь собак отправились в поездки вместе со своими хозяевами. Они посетили Германию, Таиланд, Египет и другие страны. Чтобы путешествие прошло без проблем, важно заранее позаботиться о необходимых документах и о здоровье своего четвероногого друга. Прилагаем пошаговую инструкцию.

Внимательно изучите ветеринарно-санитарные требования страны, которую планируете посетить

В некоторых странах есть ограничения на ввоз определённых животных, например, в Израиль нельзя ввозить бультерьеров, ротвейлеров и другие породы собак. Если вы собираетесь посетить несколько стран или будете где-то проездом, то необходимо ознакомиться с ветеринарно-санитарными требованиями всех государств, на территории которых вы будете находиться вместе со своим любимцем.

Стоит также уточнить правила перевозки четвероногих у выбранной авиакомпании. Не всех питомцев допускают ;на борт самолёта. Например, "Аэрофлот" не перевозит черепах, змей, морских свинок, бульдогов, мопсов и собак некоторых других пород. Ни в ручной клади, ни в багаже. Однако их можно доставить в другую страну в качестве груза.

Обратитесь на станцию по борьбе с болезнями животных

В Омском областном центре по профилактике, экспертизе и лечению животных (​ул. Куйбышева, д.131а) животное подготовят к путешествию: проведут необходимые процедуры, включая чипирование и вакцинацию, а также внесут большую часть информации в ветеринарный паспорт.

Кроме вакцины против бешенства, нужно сделать другие прививки.

Для собак обязательными являются прививки от чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, а также лептоспироза.

Кошкам требуется прививка от панлейкопении ("кошачья чума").

Хорьки должны быть защищены от чумы плотоядных, вирусного энтерита и псевдомоноза. Кролики нуждаются в защите от миксоматоза и вирусной геморрагической болезни.

Для птиц и экзотических животных могут потребоваться специальные исследования и процедуры. Чтобы узнать о необходимых мерах, следует заранее обратиться в консульство страны, в которую вы планируете отправиться.

Оформите сопроводительные документы

Перед поездкой, не ранее чем за 5 дней до отправки, необходимо оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Теперь не нужно тратить время на оформление документов в бумажном виде - всё можно сделать онлайн через систему eCert.

Пройдите ветеринарный контроль в аэропорту

Планируя поездку в аэропорт, учтите, что на эти процедуры потребуется дополнительное время. Чтобы пройти ветеринарный контроль, вам необходимо будет иметь при себе ветеринарное свидетельство формы № 1 и паспорт питомца (при его наличии).

Подготовьте четвероногого к поездке

Запах новой переноски и незнакомая обстановка могут вызвать у собаки или кошки стресс. Дайте им возможность обнюхать сумку и положите туда вещи, чтобы знакомый запах успокаивал.

Не забудьте взять с собой достаточно корма и любимых лакомств. Если вы знаете, что животное испытывает стресс во время поездок, можно обсудить с ветеринаром возможность использования седативных препаратов.

Впрочем, путешествовать с домашними любимцами можно не только за границу. Например, автолюбители могут на машине исколесить всю страну в поисках эмоций. Как в таком случае собрать хвостатых и усатых в дорогу, чтобы во время поездки они чувствовали себя комфортно, мы рассказывали в одном из выпусков "Короче, Омск" (16+). Среди сюжетов вы также найдёте ответы на следующие вопросы: какую роль в организме животных играют усы, как понять, что у любимца проблемы с сердечно-сосудистой системой, и многое другое.