Куда туристам лучше не соваться в Мьянме

На фоне бодрых заявлений из Мьянмы в ожидании запуска прямых рейсов в Москву и желании увидеть российских туристов появилась свежая информация о вылазках различных вооруженных группировок. Редакция уточнила, в каких регионах туристам можно появляться, а куда лучше не соваться.

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Страна как лоскутное одеяло

Четыре года назад в Мьянме армейские генералы свергли правительство, обвинив его в подтасовке выборов. В настоящее время идет вялотекущий конфликт между военной хунтой, представляющей страну на мировой арене и контролирующей большую часть территории, и повстанцами, среди которых воинские формирования прежней власти и множество этнических вооруженных отрядов. Различные народности стремятся получить автономию, а также нередко воюют друг с другом за природные ресурсы.

Когда карту страны закрасили в соответствии с зонами контроля, то получилось настоящее лоскутное одеяло. Бледно-розовый оттенок занимает внушительную ее часть – это регионы под контролем военных, а красные точки – это управляемые ими города и административные центры. Зона влияния прежнего правительства – зеленая. Еще пару десятков районов, обозначенных разными цветами, контролируют региональные повстанческие армии и отряды местных общин.

Власти опекают туристов

«В Мьянме туристов в принципе не пускают в те районы, где их может подстерегать опасность, – рассказал много лет работающий в турбизнесе Евгений Косинков. – Наземным транспортом можно ездить по дорогам от Янгона до Мандалая через столицу Нейпьидо – там через каждые несколько километров стоят блокпосты. Вооруженные люди проверяют паспорта, и к россиянам отношение добродушное».

Для иностранцев закрыты практически все периферийные районы, среди них на севере – национальная область Качин, на западе – горная провинция Аракан, а также отдельные зоны – на востоке. В некоторые контролируемые сегодняшними властями Мьянмы города туристы могут прилететь местными авиалиниями.

Безопасными считаются центральный и южный регионы. До находящегося на западном побережье морского курорта Нгапали добираются только на самолете – аэропорт расположен в городе Тандве. Наземная дорога из Янгона недоступна для иностранцев, но даже при отсутствии запретов через Араканскую горную гряду пришлось бы ехать не менее 8–10 часов.

А вот до второго по популярности курорта Нгве Саунг из Янгона на автотранспорте не менее 5 часов езды – надо преодолеть около 240 км. Пляжная зона на берегу Бенгальского залива расположена к западу от города Патейн.

Главная беда – бездорожье

Бездорожье, а не повстанцы одна из основных бед Мьянмы – к такому заключению пришел Евгений Косинков. В окрестностях того же курортного Нгапали-бич есть местные военизированные отряды, но они не трогают туристов. А вот скорость передвижения по проселочным дорогам порой не превышает 10 км/ч. Именно так он с коллегами добирался в расположенный в 30 км от Мандалая отель с аквапарком.

Во время рабочей поездки в декабре 2022 года представители российского турбизнеса изучали перспективы организации туров из России в Мьянму – им показывали страну и ее курортные возможности.

«Мы с партнерами хотели понять, можно ли поставить полетную программу или это проблематично, и вывод был неутешителен ни в продуктовом, ни в транспортном сообщении. Туристическое направление не может стать массовым, когда любое перемещение по стране стоит 150–200 долларов и занимает много времени. Если переездов будет больше двух-трех, то это уже выбивается из бюджета по сравнению с соседним Таиландом или Вьетнамом, где нет проблем с логистикой для туризма», – отметил эксперт и уточнил, что за прошедшие пару лет мало что изменилось.

Золотое кольцо Мьянмы

В телеграм-канале «Крыша ТурДома», где обсуждают перспективы направления, подписчик заметил, что, кроме пляжей, для иностранцев доступны поездки по Золотому кольцу Мьянмы – в Янгон и Мандалай, древний город Баган, на озеро Инле, где расположены многие знаковые достопримечательности.

В Янгоне – это легендарная пагода Шведагон с почти 100-метровой ступой, ее золотой купол украшен драгоценными камнями. За плату на смотровую площадку можно подняться на лифте, а бесплатно – пройти до входа по лестницам вместе с паломниками. В Патейне пагода Швемокто также отделана золотом и серебром и инкрустирована бриллиантами, рубинами и полудрагоценными камнями.

Среди храмов Мандалая – покрытый золотом Будда в комплексе Махамуни, восстановленные покои Мандалайского королевского дворца. Из этого города добираются до руин Багана с его тысячами буддийских храмов и пагод. Для осмотра большой территории не обойтись без экскурсовода и транспорта.

Озеро Инле расположено на северо-востоке от Нейпьидо, откуда до него порядка 220 км. Там, в джунглях, спрятаны бесчисленные небольшие ступы. В одной из деревень женщины носят на шее кольца, которые им начинают надевать по одному с детства. Туристам показывают плавучие огороды и возят на местные народные промыслы.

Что сделали в Мьянме для россиян

В Мьянме действует безвизовый режим для россиян на срок до 30 дней. В третий раз его продлили на период с 1 июля 2024 года до 30 июня 2025 года. Туристам разрешили прибывать только воздушным путем – через аэропорты в Мандалае, Янгоне и Нейпьидо.

В стране заработали курсы русского языка для подготовки кадров в туристической сфере. Было объявлено, что с января в ряде торговых точек стали принимать карты «Мир» – на первом этапе обещано установить 80 POS-терминалов. Для расчетов в других местах туристам предложили предоплаченные карты Myanmar Payment Union, которые можно приобрести с помощью российских банковских карт.

Ранее TourDom.ru составил краткую памятку по бывшей Бирме – как долететь из Москвы в Мьянму и сколько это стоит, когда лучшее время года для экскурсий и как выгоднее обменять валюту.