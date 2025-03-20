Туристам из России предрекли снижение числа рейсов за границу

Объем перевозок российских авиакомпаний в 2025 году сократится на 6,3 процента из-за нехватки самолетов. Снижение трафика предрекли в центре «Аэропрогресс», пишет газета «Ведомости».

По данным источника, к концу года компании перевезут на внутренних рейсах 79,5 миллиона человек (снижение на 6,1 процента по сравнению с 2024-м). Число пассажиров рейсов за границу составит 25,2 миллиона (минус 6,7 процента).

Сокращение обусловлено нехваткой воздушных судов. Отмечается, что ситуацию с перевозками может исправить начало серийных поставок отечественных бортов.

Ранее первые полеты импортозамещенных версий российских самолетов SJ-100 и МС-21 снова перенесли. Они должны были подняться в воздух в марте или начале апреля, сейчас речь идет о первом полугодии 2025-го.