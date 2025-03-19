Туристы в Стамбуле могут столкнуться с рядом неудобств: в городе ограничена работа общественного транспорта и доступ к соцсетям, на улицах усилены полицейские патрули во избежание беспорядков.

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Причина таких решений политическая – правоохранители задержали оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. На фоне этого и вводятся ограничения.

В частности, по решению Управления губернатора Стамбула до 23 марта на территории провинции запрещены все массовые мероприятия, включая митинги и демонстрации. В связи с этим перекрыто несколько центральных станций метрополитена, включая «Таксим», которая ведет к одноименной площади и проспекту Истикляль – традиционным местам проведения акций протеста.

Кроме того, в среду движение будет ограничено на более чем десяти крупных автодорогах в центре города.

Параллельно в Турции введены ограничения на доступ к популярным социальным сетям, включая X (бывший Twitter), YouTube, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Эти меры, по мнению экспертов, направлены на предотвращение распространения информации и возможных протестов.

Ситуация в Стамбуле остается напряженной, и туристам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в передвижении по городу.