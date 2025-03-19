Россиянка назвала минусы отдыха «все включено» в ОАЭ

Российская путешественница Саша Коновалова назвала минусы отдыха по системе «все включено» в отелях Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации отметила, что популярный формат в ОАЭ отличается от турецкого и египетского и точно подойдет не всем. Так, в стране есть курорты, где алкоголь полностью запрещен. Например, в Шардже действует система soft all inclusive, что для некоторых туристов — существенный минус.

Кроме того, местные отели часто экономят на напитках.

«Порой пакет "полный пансион" в ОАЭ подразумевает наличие чая, кофе и соков на завтраках. А на обедах и ужинах в таких отелях могут бесплатно предложить только воду или вообще ничего», — предупредила Коновалова.

Россиянка добавила, что в отличие от Турции и Египта, где в рамках «все включено» есть не только три основных приема пищи, но и закуски или десерты в течение дня, в ОАЭ так не принято.

Путешественница также рассказала, что во многих отелях ОАЭ нельзя заходить в ресторан дважды, анимация — это редкость, а лежаки и зонтики придется арендовать самостоятельно.

Ранее соотечественница побывала в ОАЭ зимой и описала поездку фразой «предпочту Турцию и российские курорты». Ее смутили «люди со странной внешностью» на улицах Абу-Даби, которые «разговаривают на совершенно далеком от нас языке».