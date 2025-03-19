«Лучше не оставаться больше, чем на неделю». Блогер описала поездку в Мексику

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла шокировавшие ее особенности местного быта. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Приезжать в Мексику можно, привыкать — нет. Лучше тут не оставаться дольше, чем на неделю. Скажу честно, в Мексике есть свои плюсы, но жить тут на постоянной основе — это уже другой уровень самоотречения», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Ершова пояснила, что, во-первых, ей брезгливо спать на мексиканских постелях. Стиральные машины в этой стране есть далеко не у всех, и многие люди стирают белье вручную, а это происходит не так часто.

«Каждый раз, когда мы оказываемся у них в гостях, ощущение, что эта постель уже видела слишком многое и многих других гостей. Волосы, крошки! Куда это годится, когда ты сам предложил свой дом и кровать иностранным гостям?» — задалась вопросом блогерша.

Кроме того, по словам россиянки, в Мексике никто не пьет воду из-под крана, а овощи и фрукты перед едой замачивают в серебряной воде.

«Кастрюли, полные яблок, манго, салата и помидоров, стоят и дезинфицируются, пока мексиканцы не решат, что "ну, вроде нормально"», — удивилась она.

Автор публикации сделала вывод, что мексиканцы вместо того чтобы решать проблемы, просто адаптируются к ним.

«Плохая вода? Ну и ладно, будем тратить деньги на бутылки и бесконечную возню с ними. Сложно стирать дома? Ну и ладно, понесем вещи в прачечную. Грязный плед? Ну и ладно, зато теплый!» — сыронизировала россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что преступников в Мексике боятся больше, чем полицию. По ее словам, авторитет стражей правопорядка в стране — ниже плинтуса.