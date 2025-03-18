Туристам в Петербурге может не хватить рейсов на Эгейское побережье

В расписании аэропорта Санкт-Петербурга на летний сезон заявлено меньше рейсов на Эгейское побережье Турции, чем год назад. Полеты в Бодрум и Даламан на сегодняшний момент запланировала единственная авиакомпания – Turkish Airlines.

© tourdom.ru

Турецкий перевозчик собирается летать из Пулково в Даламан с периодичностью 4 раза в неделю начиная с 30 мая, причем одинаковая частота полетов намечена как в июне, так и в пик сезона – в июле-августе.

По мнению турагентов, туристам из Северной столицы может не хватать перевозки в Даламан: по сравнению с сезоном 2024-го объемы сократились. Год назад пассажиров возили две авиакомпании – Turkish Airlines и Сorendon Airlines. Первая выполняла рейсы в июне 3 раза в неделю, в июле добавила 4-й дополнительный вылет, а в августе – пятый. Сorendon Airlines доставляла туристов в Даламан дважды в неделю.

Что касается полетов в Бодрум, то, судя по расписанию аэропорта Пулково и по данным систем бронирования крупных туроператоров, рейсы Turkish Airlines заявлены в прежнем объеме – 4 раза в неделю.

По словам турагентов, туры на Эгейское побережье Турции пользуются хорошим спросом. Формат отдыха на курортах ближе к европейскому, кроме того, здесь более мягкий климат, чем в Анталье, нет сильной жары. Чаще всего туристы бронируют конкретные отели, в основном хорошие 4–5* либо гостиницы высокого уровня в Бодруме и Фетхие.

«Клиенты в этом году остаются без выбора – в Даламан можно улететь единственным рейсом TK 3165», – говорит турагент из Санкт-Петербурга.

Отметим, перевозка из Петербурга на самый популярный турецкий курорт, в Анталью, довольно обширна. Только у «Аэрофлота» насчитывается до 14 рейсов в неделю. В Анталью из Пулково полетят также Turkish Airlines, Corendon Airlines и Pegasus.

Ранее TourDom.ru писал, что в расписании аэропорта Сочи анонсировано на летний сезон столько же рейсов на курорты Эгейского побережья Турции, сколько и на Анталийское.