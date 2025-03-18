Суд присудил компенсацию морального вреда туристке из-за испорченного отдыха

Туристке, которая не улетела на отдых из-за ошибки в загранпаспорте, удалось отсудить компенсацию морального вреда, лишь немногим уступающую сумме материального ущерба из-за потерянных трех суток отдыха в Турции. Нередко эта компенсация значительно меньше и составляет лишь небольшую долю в общей сумме исковых требований. Но не в этот раз.

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Жительница Екатеринбурга Елена Т. запланировала отпуск в Турции на конец июня прошлого года для себя и несовершеннолетней дочки. Однако при прохождении контроля в аэропорту Кольцово обнаружилось, что загранпаспорт туристки недействителен из-за ошибки в машиночитаемом коде. Елена в этот день никуда не улетела, но полностью отказываться от поездки в Анталью не стала. К счастью для нее, поменять документ удалось довольно быстро, и она все-таки отправилась в Турцию через несколько суток. Правда, пришлось дополнительно потратиться на авиабилеты.

А вернувшись из отпуска, туристка подала иск на областное управление МВД из-за того, что в паспорте была допущена ошибка. Верх-Исетский районный суд встал на сторону туристки – обязал выплатить Елене 28 тыс. руб. за потерянные трое суток отдыха в Анталье, около 26 тыс. руб. за новые авиабилеты, а также стоимость трансфера, которым не удалось воспользоваться. Кроме того, судом было принято решение о компенсации морального вреда – по 20 тыс. руб. на Елену и ее дочь. Именно это обстоятельство заставило МВД подать апелляцию на решение – видимо, там моральные страдания туристов посчитали несоразмерными присужденной сумме. Однако первоначальное решение Свердловским областным судом было оставлено в силе.

По словам юриста Игоря Косицына, компенсация морального вреда – это самостоятельное нематериальное требование, которое не зависит от размера требований материальных.

«Суд в каждом случае должен учитывать степень физических и нравственных страданий человека, конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика и даже личные характеристики самого пострадавшего (возраст, социальное положение и т. д.). Поэтому компенсация морального вреда всегда разная и не всегда поддается логическому объяснению. Иногда и от судьи зависит: кто-то присуждает меньше, кто-то больше», – сказал TourDom.ru юрист.

Он добавил, что вышестоящие инстанции, как правило, не пересматривают первоначальное решение по размеру морального вреда:

«Это право судьи первой инстанции – если он так решил, значит, законно».

Ранее мы написали, что в Забайкалье тургруппа, которая направлялась в Китай, застряла на границе из-за закорючки в паспорте одной из туристок.